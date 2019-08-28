Трамп заявил, что Джонсон – "именно то, что нужно Англии"

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что новый премьер Великобритании Борис Джонсон – "именно то, что нужно Англии", и сомневается, что попытки поднять в парламенте вопрос о доверии к нему будут удачными.

"Джереми Корбину, лидеру Рабочей партии Британии, будет очень трудно получить голоса о недоверии новому премьер-министру Борису Джонсону, особенно в свете того, что Борис – это именно то, что искала Англия, и он докажет, что будет отличным (премьером)", - написал Трамп в среду в своем Twitter-аккаунте .

В среду лидер британской оппозиции Джереми Корбин заявил о том, что намерен на следующей неделе поднять в парламенте вопрос о доверии премьер-министру страны Борису Джонсону и внести законопроекты, которые предотвратили бы Brexit без соглашения с ЕС.

Ранее премьер Борис Джонсон объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.