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РИА Новости

Королева Британии одобрила приостановку работы парламента

17:35 28.08.2019 (обновлено: 18:45 28.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 авг — РИА Новости, Денис Ворошилов. Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.

"Ее Величество на заседании Тайного совета распорядилась приостановить работу парламента со дня не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября, до понедельника, 14 октября 2019 года", — говорится в письме, подписанном королевой.

Парламентарии вернутся с каникул 3 сентября и проработают всего несколько дней.

Спорное решение

Ранее в канцелярии премьера сообщили, что Джонсон попросил королеву завершить сессию парламента на второй неделе заседаний в сентябре и начать вторую сессию 14 октября.
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Таким образом, у парламентариев останется лишь несколько дней, чтобы каким-то образом помешать выходу Британии из ЕС без соглашения.
Между тем Джонсон объяснил решение приостановить работу парламента необходимостью реализовывать внутриполитическую программу.
При этом многие коллеги усматривают в решении премьера стремление максимально ограничить их в праве голоса по вопросам Brexit.
Как считает спикер Джон Беркоу, цель Джонсона — не дать парламенту возможности обсудить условия выхода.
По прогнозу лидера партии Brexit Найджела Фараджа, приостановка работы парламента "почти наверняка приведет к голосованию о доверии" премьеру.
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Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, однако ситуация зашла в тупик: парламент выступает против соглашения с Евросоюзом в его нынешнем виде и настроен категорически против Brexit без соглашения. ЕС отказывается идти на пересмотр.
Накануне лидеры оппозиционных британских партий договорились совместно противостоять выходу без соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону.
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Борис ДжонсонЕлизавета IIЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
Популярные комментарии
Вот тебе и "самая старая демократия". Парламент изолировали от принятия решений по "брекситу", сговор монарха с премьером, чтобы не помешали, и это по самому важному для них на сегодня вопросу. И они будут учить всех демократии? " А судьи-кто?.."
28 августа, 17:47
Александр Невский
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