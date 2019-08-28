Королева Британии одобрила приостановку работы парламента

ЛОНДОН, 28 авг — РИА Новости, Денис Ворошилов. Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.

"Ее Величество на заседании Тайного совета распорядилась приостановить работу парламента со дня не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября, до понедельника, 14 октября 2019 года", — говорится в письме, подписанном королевой.

Парламентарии вернутся с каникул 3 сентября и проработают всего несколько дней.

Спорное решение

Ранее в канцелярии премьера сообщили, что Джонсон попросил королеву завершить сессию парламента на второй неделе заседаний в сентябре и начать вторую сессию 14 октября.

Таким образом, у парламентариев останется лишь несколько дней, чтобы каким-то образом помешать выходу Британии из ЕС без соглашения.

Между тем Джонсон объяснил решение приостановить работу парламента необходимостью реализовывать внутриполитическую программу.

При этом многие коллеги усматривают в решении премьера стремление максимально ограничить их в праве голоса по вопросам Brexit.

Как считает спикер Джон Беркоу, цель Джонсона — не дать парламенту возможности обсудить условия выхода.

По прогнозу лидера партии Brexit Найджела Фараджа, приостановка работы парламента "почти наверняка приведет к голосованию о доверии" премьеру.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, однако ситуация зашла в тупик: парламент выступает против соглашения с Евросоюзом в его нынешнем виде и настроен категорически против Brexit без соглашения. ЕС отказывается идти на пересмотр.