Власти Ленобласти выделили 200 га по программе "Ленинградский гектар"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. В Ленинградской области стартовал второй конкурс на распределение земельных участков по программе "Ленинградский гектар", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, к распределению подготовлены земельные участки общей площадью около двухсот гектаров в Бокситогорском, Подпорожском и Сланцевском районах. Подать заявление на участие в конкурсном отборе сможет любой желающий со 2 по 20 сентября 2019 года включительно в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. После проверки пакета документов соискатели будут приглашены на защиту своих бизнес-проектов по освоению дальних территорий Ленинградской области.
"Задача программы "Ленинградский гектар" не только вернуть землю в сельскохозяйственный оборот, но и создать точки роста в удаленных районах, где должны появиться хорошие, крепкие хозяйства, которые будут способствовать развитию территорий. Сейчас мы рассматриваем возможность увеличения площади выдаваемого под освоение участка. Для кого-то десяти гектаров земли может быть и мало. Также, у участников программы есть возможность получить, кроме стартовых трех миллионов рублей, дополнительно до 30 миллионов рублей в виде фермерских грантов и других форм господдержки", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В пресс-службе напомнили, что первый конкурс "Ленинградский гектар" состоялся в июне этого года. Тогда распределялись 11 участков общей площадью почти 60 гектаров. В результате конкурсного отбора из 38 соискателей были определены десять лучших, представивших наиболее проработанные проекты.
"Победителями стали жители Ленинградской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга. Конкурсанты будут заниматься разведением коров, овец, производством сыра выращиванием овощей, клубники. Сейчас победители завершают оформление документов на аренду земли и начинают осваивать свои участки",- уточнил собеседник агентства.
Программа "Ленинградский гектар" реализуется в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Всего в программе планируется задействовать более 14 тысяч гектаров земли. Для этого в бюджете региона 2019 года заложены 60 миллионов рублей.