Власти Ленобласти выделили 200 га по программе "Ленинградский гектар"

"Задача программы "Ленинградский гектар" не только вернуть землю в сельскохозяйственный оборот, но и создать точки роста в удаленных районах, где должны появиться хорошие, крепкие хозяйства, которые будут способствовать развитию территорий. Сейчас мы рассматриваем возможность увеличения площади выдаваемого под освоение участка. Для кого-то десяти гектаров земли может быть и мало. Также, у участников программы есть возможность получить, кроме стартовых трех миллионов рублей, дополнительно до 30 миллионов рублей в виде фермерских грантов и других форм господдержки", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.