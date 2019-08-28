Вышинский заявил, что сохраняет гражданство Украины

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в первом интервью после освобождения из-под ареста заявил, что сохраняет гражданство Украины.

"Да. Я остаюсь гражданином Украины", - заявил Вышинский РИА Новости.

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Кирилл Вышинский еще летом 2018 года заявил, что будет выходить из украинского гражданства, подал по этому поводу заявление в администрацию президента Украины. Однако сообщений о том, что Петр Порошенко или Владимир Зеленский подписали это заявление, не было.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.