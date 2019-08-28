Крымская группа Jungle Junkiez представит новый альбом на Rap Koktebel

Участники группы JungleJunkiez на пресс-конференции во время фестиваля Rap Koktebel в Крыму

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 28 авг - РИА Новости. Крымская группа Jungle Junkiez представит свой новый альбом "Новый человек", в который вошли пять песен, на фестивале Rap Koktebel, сообщили музыканты журналистам.

"На фест мы приехали с новым материалом, программа для нас не классическая, она абсолютно новая. Сегодня выпущен наш новый альбом, он есть на всех площадках и доступен везде. Сегодняшнее наше выступление будет состоять из материала из нового релиза", - рассказал участник группы Алексей Соколов.

По словам другого музыканта коллектива Владимира Бегличеева, материал из нового альбома самобытный и самодостаточный.

"Сегодня – не потому что мы так подгадали к фестивалю, так получилось чисто случайно, – выходит официальный релиз нашего альбома. Первый раз на фестивале мы будем играть новую программу. Все новые треки", - рассказал музыкант.

По словам исполнителей, в новый альбом вошли пять песен: "Не хватает места", "Связь", "Океан", "Драма" и "Первым".

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт презентация международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод", в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп.