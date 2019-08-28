Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T17:12Z
https://ria.ru/20190828/1558003093.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155800/24/1558002448_0:69:3070:1797_1036x0_80_0_0_fb63255680062d484b062de09def0b07.jpg
РИА Новости
Культура

Крымская группа Jungle Junkiez представит новый альбом на Rap Koktebel

17:12 28.08.2019
216
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники группы JungleJunkiez на пресс-конференции во время фестиваля Rap Koktebel в Крыму
Участники группы JungleJunkiez на пресс-конференции во время фестиваля Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 28 авг - РИА Новости. Крымская группа Jungle Junkiez представит свой новый альбом "Новый человек", в который вошли пять песен, на фестивале Rap Koktebel, сообщили музыканты журналистам.
"На фест мы приехали с новым материалом, программа для нас не классическая, она абсолютно новая. Сегодня выпущен наш новый альбом, он есть на всех площадках и доступен везде. Сегодняшнее наше выступление будет состоять из материала из нового релиза", - рассказал участник группы Алексей Соколов.
По словам другого музыканта коллектива Владимира Бегличеева, материал из нового альбома самобытный и самодостаточный.
"Сегодня – не потому что мы так подгадали к фестивалю, так получилось чисто случайно, – выходит официальный релиз нашего альбома. Первый раз на фестивале мы будем играть новую программу. Все новые треки", - рассказал музыкант.
Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
27 августа, 22:04Культура
Киселев доволен фестивалем Rap Koktebel
По словам исполнителей, в новый альбом вошли пять песен: "Не хватает места", "Связь", "Океан", "Драма" и "Первым".
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт презентация международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод", в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Хип-хоп на берегу моря: фестиваль Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".

Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
1 из 15

Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Зрители на фестивале Rap Koktebel.

Зрители на фестивале Rap Koktebel в Крыму
2 из 15

Зрители на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Музыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
3 из 15
Музыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.

Рэпер Азизи Гибсон выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
4 из 15

Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.

Рэпер Петр Громов (ЦГП) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
5 из 15

Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.

Участники группы 2 берега Иван Аваков и Евгений Храмков выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму
6 из 15

Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel в Крыму
7 из 15

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.

Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
8 из 15

Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Павел Кравцов (Кравц) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
9 из 15

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.

Зрители на фестивале Rap Koktebel в Крыму
10 из 15

Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Рэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
11 из 15
Рэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Рэпер Black Jesus на фестивале Rap Koktebel.

Рэпер Black Jesus выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
12 из 15

Рэпер Black Jesus на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".

Основатель фестиваля Rap Koktebel, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
13 из 15

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.

Рэпер Азизи Гибсон на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
14 из 15

Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.

Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
15 из 15

По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 15

Зрители на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 15
Музыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 15

Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 15

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 15

Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 15
Рэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 15

Рэпер Black Jesus на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 15

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 15

Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
15 из 15

По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
200110
Обсудить 0
КультураRap KoktebelКрымКоктебельРоссия
Рекомендуем
Американский рэпер, участник группы Onyx Фред Ли Скраггс-младший (Fredro Starr) во время пресс-конференции на фестивале Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Участник группы Onyx поделился впечатлениями о фестивале Rap Koktebel
РИА
Новости
Американский рэпер, участник группы Onyx Кирк Джонс (Sticky Fingaz) во время пресс-конференции на фестивале Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Рэп-группа Onyx пообещала удивить публику во второй день Rap Koktebel
Фестиваль Rap Koktebel
Рэпер Mickey Avalon считает, что Rap Koktebel проходит на высшем уровне
Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Киселев доволен фестивалем Rap Koktebel
Лента
новостей
Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
В Крыму стартует музыкальный фестиваль Rap Koktebel
Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
В Крыму назвали Rap Koktebel и Koktebel Jazz Party "дверью в регион"
Участники группы 2 берега Иван Аваков и Евгений Храмков выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Участники проекта "Рэп завод" открыли фестиваль Rap Koktebel в Крыму
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Киселев высказал свое отношение к мату
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Российский рэпер Кравц на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Кравц поблагодарил Киселева за возможность принять участие в Rap Koktebel
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Ливанские военные
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Последствия обстрела украинскими силовиками Донбасса
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния