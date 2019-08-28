Партия "Слуга народа" намерена внести 465 изменений в Конституцию Украины

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" готовится внести более 450 изменений в Конституцию, сообщил в среду новоизбранный депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук.
Действующая Конституция Украины состоит из 14 разделов, переходных положений и 161 статьи.
"Их 465... мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную раду, определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные. На базе этого мы будем уже формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная рада", - сказал Стефанчук в ответ на вопрос о том, что у "Слуги народа" якобы есть около сотни инициатив о внесении изменений в Конституцию. Слова Стефанчука приводит агентство УНИАН.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.