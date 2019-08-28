Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T17:01Z
https://ria.ru/20190828/1558001915.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/61/1557356189_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_07bbc56ce93bf51d718c1a7961b976c6.jpg
РИА Новости

Партия "Слуга народа" намерена внести 465 изменений в Конституцию Украины

17:01 28.08.2019
345
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкдепутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук
депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" готовится внести более 450 изменений в Конституцию, сообщил в среду новоизбранный депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук.
Действующая Конституция Украины состоит из 14 разделов, переходных положений и 161 статьи.
"Их 465... мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную раду, определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные. На базе этого мы будем уже формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная рада", - сказал Стефанчук в ответ на вопрос о том, что у "Слуги народа" якобы есть около сотни инициатив о внесении изменений в Конституцию. Слова Стефанчука приводит агентство УНИАН.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
23 августа, 14:35РИА Новости
Партия Вакарчука призвала Зеленского внести проект об изменении конституции
190003
Обсудить 2
Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
РИА
Новости
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Юрий Бойко
Фракцию "Оппозиционная платформа" в Раде возглавили Бойко и Рабинович
Лента
новостей
Автомобиль полиции на Украине
Полиция задержала более 30 человек, избивших съемочную группу "112.Украина"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Денежные купюры и монеты США и Украины
В партии "Слуга народа" допустили увеличение подоходного налога на Украине
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Генпрокуратуру Украины переименуют, сообщили СМИ
Офис Проминвестбанка в Киеве
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Машина патрульной полиции Украины
Союз журналистов Украины осудил нападение на съемочную группу "112.Украина"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и Трамп встретятся в Варшаве
Флаг Латвии
Посольство Латвии напомнило о договоре о правовой помощи с Россией
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния