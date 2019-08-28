Партия "Слуга народа" намерена внести 465 изменений в Конституцию Украины

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" готовится внести более 450 изменений в Конституцию, сообщил в среду новоизбранный депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.