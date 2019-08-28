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РИА Новости

Вышеградская группа пригласила Джонсона на переговоры по Brexit

16:58 28.08.2019
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© REUTERS / Carlos BarriaПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Биаррице, Франция
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Биаррице, Франция
© REUTERS / Carlos Barria
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Биаррице, Франция . Архивное фото
ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) приглашает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на переговоры по Brexit, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи со своим польским коллегой Матеушем Моравецким в Варшаве в среду.
"У нас еще есть два месяца, чтобы договариваться. Мы в рамках Вышеградской группы договорились, чтобы пригласить премьера Джонсона в Прагу", - сказал Бабиш.
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"Посмотрим, поменяет ли он мнение", - добавил чешский премьер, говоря о намерении Джонсона изменить некоторые положения ранее выработанного проекта договора о Brexit.
В свою очередь Моравецкий заявил, что Джонсон, возможно, в сентябре посетит встречу Вышеградской группы. "Возможно, премьер Джонсон в сентябре приедет на встречу Вышеградской группы", - сказал он.
По мнению польского премьера, в настоящее время возможны различные варианты развития событий – как достижение компромисса, так и продление срока переговоров, а также жесткий Brexit.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого договора произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.
Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по границе с Ирландией: власти Великобритании хотят изменения положений договора по этой теме, Еврокомиссия пересматривать сам текст соглашения отказывается.
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