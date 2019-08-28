Фотографии главы Казахстана незаконно использовали в рекламе онлайн-казино

Он заявил, что "это фейковая недобросовестная реклама". "На наш взгляд, подобные публикации вводят в заблуждение пользователей соцсетей и наносят серьезный репутационный ущерб. Думаю, правоохранительные органы установят рекламодателей и решат вопрос об их ответственности. Призываю все социальные сети ответственно подходить к размещению коммерческих публикаций и не допускать незаконного использования чьих-либо фотографий и иных изображений", - отметил Курмангали.