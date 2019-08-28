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РИА Новости

Фотографии главы Казахстана незаконно использовали в рекламе онлайн-казино

16:48 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 28 авг - РИА Новости. Фотографии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева незаконно использовали для рекламы онлайн-казино, сообщил в среду его пресс-секретарь Берик Курмангали.
"Ко мне поступают обращения от средств массовой информации по поводу появившейся в социальных сетях рекламы онлайн-казино, в которой присутствует изображение президента Касым-Жомарта Токаева. Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно", - написал Курмангали на своей странице в Facebook.
Он заявил, что "это фейковая недобросовестная реклама". "На наш взгляд, подобные публикации вводят в заблуждение пользователей соцсетей и наносят серьезный репутационный ущерб. Думаю, правоохранительные органы установят рекламодателей и решат вопрос об их ответственности. Призываю все социальные сети ответственно подходить к размещению коммерческих публикаций и не допускать незаконного использования чьих-либо фотографий и иных изображений", - отметил Курмангали.
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