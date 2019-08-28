Вышинский заявил, что дело против него - безумный проект Порошенко

"Я всегда говорил, что "обмен" - это слова, которые были произнесены еще до того, как мне вручили подозрение в совершении неких преступлений. Это фраза, которую произносили политики из окружения (Петра) Порошенко еще в мае прошлого года. Поэтому я, как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя вина еще нигде не доказана, никаким судом – поэтому я не говорю об обмене", - заявил Вышинский РИА Новости.