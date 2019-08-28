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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский заявил, что дело против него - безумный проект Порошенко

16:45 28.08.2019 (обновлено: 17:34 28.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в своем первом интервью РИА Новости заявил, что никогда не стремился участвовать в обмене задержанных и назвал дело против него "безумным проектом Петра Порошенко".

"Я всегда говорил, что "обмен" - это слова, которые были произнесены еще до того, как мне вручили подозрение в совершении неких преступлений. Это фраза, которую произносили политики из окружения (Петра) Порошенко еще в мае прошлого года. Поэтому я, как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя вина еще нигде не доказана, никаким судом – поэтому я не говорю об обмене", - заявил Вышинский РИА Новости.

Он уточнил, что "обмен - это не то, к чему я когда-либо стремился". Говоря о деле против него, он отметил, что "это навязанный старой политической властью, по крайней мере, в отношении меня, безумный проект бывшей администрации президента Порошенко".
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
Читайте полный текст интервью >>
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