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РИА Новости

Кирилл Вышинский: моя ближайшая цель — отстаивание своего доброго имени

17:33 28.08.2019 (обновлено: 18:36 28.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в своем первом интервью после выхода из-под ареста связал свое освобождение с уходом Петра Порошенко с поста президента украинского государства благодаря этому прекратилось давление на суд и завершился "безумный проект" по возможному обмену Вышинского. Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября. Вышинский находился под стражей более 400 дней.
— Кирилл, мы вас поздравляем с выходом из-под стражи. Какие у вас ближайшие планы?
— Планы простые, они связаны с судебным процессом. О чем я говорил и раньше и подтверждал сегодня в суде. Что моя ближайшая цель — это отстаивание моего доброго имени и доказательство моей невиновности в суде. Это главный план на ближайшее время.
Пройдет какое-то время, день, два, я немного привыкну к свободе. Задышу обоими легкими, и тогда наверняка у меня появятся другие планы. Конечно, надеюсь в ближайшее время увидеться с отцом. Он на Украине.
— То есть 16 сентября вы примете участие в заседании?
— Да. Сейчас есть такая дата — 16 сентября.
— Ваше освобождение совпало с подготовкой обмена задержанными, о котором сейчас много говорят. Это совпадение или подготовка к вашему участию в обмене?
— Я всегда говорил, что "обмен" — это слова, которые были произнесены еще до того, как мне вручили подозрение в совершении неких преступлений. Это фраза, которую произносили политики из окружения Порошенко еще в мае прошлого года. Поэтому я, как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя вина еще нигде не доказана, никаким судом — поэтому я не говорю об обмене. Я хочу главного — чтобы суд изменил мне меру пресечения, чтобы я оказался на свободе. Я хочу продолжать доказывать свою невиновность в суде. "Обмен" — это не то, к чему я когда-либо стремился. Это точно навязанный старой политической властью, по крайней мере, в отношении меня, безумный проект бывшей администрации президента Порошенко.
Я не посвящен в какие-либо детали политические и неполитические. Я просто знаю, что люди с такими же обвинениями, которые сидели со мной в соседних корпусах и камерах, они уже больше месяца находятся на свободе. Это связано с отменой безальтернативности меры пресечения по ряду статей. То есть люди с такими же статьями, как у меня, вышли на свободу раньше, чем я. Под разную форму обязательств.
Поэтому я считал справедливым для себя изменение меры пресечения так же, как это произошло с другими людьми. Я хотел справедливого решения суда — я его получил.
— Почему именно сейчас? Ведь апелляции на арест подавались вашим адвокатом много раз.
— Я не хочу играть ни в какие версии и заговоры. Я думаю, что изменения в ежедневной моей судьбе произошли, конечно, в том числе благодаря тому, что перестало оказываться давление на суды. Ушел из власти человек, который хотел сделать мою личную судьбу частью своего политического пиара.
— Порошенко?
— Да. Я не хочу сейчас строить никакие версии, я ни во что не посвящен в этом плане. Просто понимаю, что если бы Порошенко оставался президентом, я бы сегодня такого решения суда не дождался.
— Вы сохраняете украинское гражданство?
— Да. Я остаюсь гражданином Украины.
— Спасибо за интервью и еще раз поздравляем.
— Вам большое спасибо, коллегам большой привет и благодарность за поддержку.
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Вчера, 13:46РИА Новости
"Выйти из суда и вздохнуть широко грудью": суд освободил Кирилла ВышинскогоРуководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство. Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Кирилл ВышинскийУкраинаИнтервью - АвторыВ мире
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