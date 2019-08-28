Оппозиция поднимет в парламенте вопрос о доверии Джонсону

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин намерен на следующей неделе поднять в парламенте вопрос о доверии премьер-министру страны Борису Джонсону и внести законопроекты, которые предотвратили бы Brexit без соглашения с ЕС.
Ранее в среду премьер Борис Джонсон объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.
"Приостановка работы парламента неприемлема. Премьер-министр растоптал и захватил нашу демократию для того, чтобы насильно вывести страну из ЕС без соглашения. Первое, что мы сделаем (когда парламент на следующей неделе, вероятно, вернется к работе) – постараемся принять законы, предотвращающие то, что он (Джонсон) делает. Второе: мы поставим вопрос о доверии премьеру", - сказал Корбин журналистам в среду.
Ранее он также обратился к королеве Елизавете II с письмом, в которой жестко раскритиковал решение премьера приостановить работу парламента. Лидер лейбористов также попросил королеву об аудиенции в ее шотландском поместье Балморал, где Елизавета II традиционно проводит лето. Однако, по всей видимости, Корбин опоздал: судя по заявлениям Джонсона, королева уже дала добро на его просьбу о приостановке работы парламента.