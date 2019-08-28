ЕК не исключила личной встречи Юнкера и Джонсона по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не исключает личной встречи председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для обсуждения Brexit, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева.
Накануне Юнкер провел телефонный разговор Джонсоном. О конкретных результатах переговоров не сообщается. Однако Юнкер отметил вопрос ирландской границы, подчеркнув, что ЕС будет и впредь очень внимательно подходить к интересам остающейся в союзе Ирландии.
"Вы можете ожидать, что оба политических лидера, председатель Юнкер и премьер-министр Джонсон, продолжат свой диалог посредством телефонных звонков или визитов. Мы сообщим, если что-то будет запланировано", - сказала Андреева на брифинге, отвечая на вопросы по Brexit.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдёт "жёсткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.
Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстоп" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.
Власти Великобритании хотят изменения положений договора по этой теме. Еврокомиссия, которая отвечает от имени ЕС за выработку условий Brexit, пересматривать сам текст соглашения отказывается.
Если Великобритания представит свои конкретные предложения о том, как выйти из сложившегося тупика по соглашению о Brexit, ЕК готова их рассмотреть, однако они должны укладываться в контекст договора о "разводе" и не нарушать целостность единого рынка Евросоюза, заявил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.