ЕК не исключила личной встречи Юнкера и Джонсона по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не исключает личной встречи председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для обсуждения Brexit, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева.

Накануне Юнкер провел телефонный разговор Джонсоном. О конкретных результатах переговоров не сообщается. Однако Юнкер отметил вопрос ирландской границы, подчеркнув, что ЕС будет и впредь очень внимательно подходить к интересам остающейся в союзе Ирландии.

"Вы можете ожидать, что оба политических лидера, председатель Юнкер и премьер-министр Джонсон, продолжат свой диалог посредством телефонных звонков или визитов. Мы сообщим, если что-то будет запланировано", - сказала Андреева на брифинге, отвечая на вопросы по Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдёт "жёсткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстоп" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.

Власти Великобритании хотят изменения положений договора по этой теме. Еврокомиссия, которая отвечает от имени ЕС за выработку условий Brexit, пересматривать сам текст соглашения отказывается.