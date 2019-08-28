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РИА Новости

Корбин обратился к Елизавете II с критикой приостановки работы парламента

16:01 28.08.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости, Мария Табак. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин обратился к королеве Елизавете II с письмом, в которой жестко раскритиковал решение приостановить работу парламента.
Ранее в среду премьер Борис Джонсон объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.
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"Я написал королеве письмо, в котором максимально резко выразил протест против захвата нашей демократии, осуществляемого ради того, чтобы продавить выход из ЕС… Чего он (Джонсон - ред.) боится?" - заявил Корбин журналистам.
Лидер лейбористов также попросил королеву об аудиенции в ее шотландском поместье Балморал, где Елизавета II традиционно проводит лето.
Однако, по всей видимости, Корбин опоздал: судя по заявлениям Джонсона, королева уже дала добро на его просьбу о приостановке работы парламента.
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Джереми КорбинБорис ДжонсонЕлизавета IIВеликобританияВ мире
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