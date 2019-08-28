Корбин обратился к Елизавете II с критикой приостановки работы парламента

ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости, Мария Табак. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин обратился к королеве Елизавете II с письмом, в которой жестко раскритиковал решение приостановить работу парламента.
Ранее в среду премьер Борис Джонсон объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.
"Я написал королеве письмо, в котором максимально резко выразил протест против захвата нашей демократии, осуществляемого ради того, чтобы продавить выход из ЕС… Чего он (Джонсон - ред.) боится?" - заявил Корбин журналистам.
Лидер лейбористов также попросил королеву об аудиенции в ее шотландском поместье Балморал, где Елизавета II традиционно проводит лето.
Однако, по всей видимости, Корбин опоздал: судя по заявлениям Джонсона, королева уже дала добро на его просьбу о приостановке работы парламента.