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РИА Новости

Пушков оценил условие Волкера для присоединения России к G7

15:50 28.08.2019 (обновлено: 15:54 28.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявившего, что возвращение к формату G8 возможно после "ухода России из Крыма".
"В обмен на эфемерное место в G8 Курт Волкер предлагает нам отказаться от Крыма — земли, которая более 200 лет была частью России — и от 2,35 миллиона наших сограждан", — написал он в твиттере.
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
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"Большая семерка" боится Путина
По словам Пушкова, озвученное американским дипломатом условие для присоединения Москвы к "Большой семерке" — это "дикая идея".

"Волкеру бы не украинским кризисом заниматься, а ставить пьесы в театре абсурда. Это у него лучше получится", — считает парламентарий.

Ранее Волкер заявил, что хотел бы увидеть, "как Россия уходит из Крыма". С точки зрения спецпредставителя США, это стало бы возможностью для возобновления сотрудничества по вопросу возвращения к формату "восьмерки".
В воскресенье The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран – членов "Большой семерки" из-за вопроса о возвращении России. Как отмечалось в материале, американский лидер подчеркнул, что представители российской делегации должны "присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.
Флаги стран-участниц саммита G7
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Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Трамп пообещал пригласить президента Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году. Однако участники "Группы семи" не смогли достичь согласия по этому вопросу в ходе прошедшего саммита.
По словам российского лидера, Москва считает полезными любые контакты со странами G7 и не исключает возобновления формата "Большой восьмерки", однако не ставит это самоцелью. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8.
Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва неоднократно подчеркивала, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за возвращение в состав России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Шире круг!
26 августа, 12:57РИА Новости
Шире круг!
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Курт ВолкерG7Совет Федерации РФАлексей ПушковКрымРоссияСШАВ мире
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