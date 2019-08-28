Пушков оценил условие Волкера для присоединения России к G7

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявившего, что возвращение к формату G8 возможно после "ухода России из Крыма".

"В обмен на эфемерное место в G8 Курт Волкер предлагает нам отказаться от Крыма — земли, которая более 200 лет была частью России — и от 2,35 миллиона наших сограждан", — написал он в твиттере.

По словам Пушкова, озвученное американским дипломатом условие для присоединения Москвы к "Большой семерке" — это "дикая идея".

"Волкеру бы не украинским кризисом заниматься, а ставить пьесы в театре абсурда. Это у него лучше получится", — считает парламентарий.

Ранее Волкер заявил, что хотел бы увидеть, "как Россия уходит из Крыма". С точки зрения спецпредставителя США, это стало бы возможностью для возобновления сотрудничества по вопросу возвращения к формату "восьмерки".

В воскресенье The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран – членов "Большой семерки" из-за вопроса о возвращении России. Как отмечалось в материале, американский лидер подчеркнул, что представители российской делегации должны "присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.

Трамп пообещал пригласить президента Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году. Однако участники "Группы семи" не смогли достичь согласия по этому вопросу в ходе прошедшего саммита.

По словам российского лидера, Москва считает полезными любые контакты со странами G7 и не исключает возобновления формата "Большой восьмерки", однако не ставит это самоцелью. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8.