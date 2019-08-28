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РИА Новости

Зеленский и Трамп встретятся в Варшаве

15:39 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в Варшаве, заявил в среду на брифинге в Киеве советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
"Я также высказал наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов, и мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи", - сказал Болтон после переговоров с Зеленским. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский по приглашению польской стороны 1 сентября посетит Варшаву. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отмечал, что президенты Украины и США смогут пообщаться в сентябре в Варшаве.
Президент Украины Владимир Зеленский
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