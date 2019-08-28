Адвокат считает, что приговор Вышинскому может быть только оправдательным

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор журналисту.

"У нас продолжается рассмотрение дела по существу. И как адвокат, который защищает невиновного человека, единственное, на что я могу рассчитывать, это на оправдательный приговор", - заявил Доманский в эфире телеканала "Россия 24"

Он уточнил, что не просто считает, что на это есть шанс, – "это единственный приговор, который может быть в этом деле".

Касаясь решения Киевского апелляционного суда выпустить Вышинского из-под ареста, Доманский отметил, что "для меня это ожидаемое решение, поскольку я знаю, что оно полностью соответствует букве закона".

Очередное заседание Подольского районного суда Киева по делу Вышинского назначено на 16 сентября.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

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Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.