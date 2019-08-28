Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T17:30Z
https://ria.ru/20190828/1557997733.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155766/35/1557663547_0:0:3122:1757_1036x0_80_0_0_bae2cc252f949cd5b78b584342f4eb6c.jpg
РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Адвокат считает, что приговор Вышинскому может быть только оправдательным

15:31 28.08.2019 (обновлено: 17:30 28.08.2019)
125
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский в Апелляционном суде Киева
Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский в Апелляционном суде Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор журналисту.
"У нас продолжается рассмотрение дела по существу. И как адвокат, который защищает невиновного человека, единственное, на что я могу рассчитывать, это на оправдательный приговор", - заявил Доманский в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что не просто считает, что на это есть шанс, – "это единственный приговор, который может быть в этом деле".
Касаясь решения Киевского апелляционного суда выпустить Вышинского из-под ареста, Доманский отметил, что "для меня это ожидаемое решение, поскольку я знаю, что оно полностью соответствует букве закона".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вчера, 15:22Радио
Освобождение Кирилла Вышинского: реакция политиков и журналистовВыход Вышинского из СИЗО – позитивная, хотя и запоздалая новость, но до полноценного верховенства закона и свободы слова на Украине еще далеко, считают в Москве.
Очередное заседание Подольского районного суда Киева по делу Вышинского назначено на 16 сентября.
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
Вчера, 14:51Дело Кирилла Вышинского
"Едем домой". Почему суд в Киеве наконец-то отпустил Кирилла Вышинского
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
400000
Обсудить 1
Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеАндрей ДоманскийКирилл ВышинскийТомас ГремингерОБСЕВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
В Госдуме освобождение Вышинского назвали малым шагом со стороны Зеленского
РИА
Новости
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
Племянница Скрипаля усомнилась в правдивости слов дяди о состоянии здоровья
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
В МИД поприветствовали решение суда освободить Вышинского из-под стражи
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
Симоньян об освобождении Вышинского: он наконец-то увидел солнце
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Биаррице, Франция
Вышеградская группа пригласила Джонсона на переговоры по Brexit
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородские власти в этом году подадут заявку о создании ОЭЗ в Дзержинске
Нижний Новгород
Основные отрасли экономики Нижегородской области выросли с начала года
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал продолжить оказывать поддержку российским вузам
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
МИД поблагодарил организации, выступавшие в поддержку Вышинского
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский связал решение суда с новым президентом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за присоединение США к "нормандскому" формату
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Генпрокуратуру Украины переименуют, сообщили СМИ
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский заявил, что дело против него - безумный проект Порошенко
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский рассказал о ближайших планах
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Представитель ОБСЕ по СМИ призвал отменить все обвинения против Вышинского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Лента новостейМолния