Участник группы Onyx поделился впечатлениями о фестивале Rap Koktebel

Американский рэпер, участник группы Onyx Фред Ли Скраггс-младший (Fredro Starr) во время пресс-конференции на фестивале Rap Koktebel – 2019 в Крыму

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 28 авг - РИА Новости. Участник американской группы Onyx Fredro Starr (Фред Ли Скраггс) рассказал, что он впечатлен пребыванием в Крыму на фестивале Rap Koktebel.

Американская хардкор-рэп группа Onyx, являющаяся одной из самых влиятельных и успешных в истории хип-хопа, приехала на фестиваль Rap Koktebel и пообещала удивить публику. Onyx станут хэдлайнерами во второй день фестиваля.

"Прекрасные люди, прекрасная страна", - рассказал Fredro Starr РИА Новости о своих впечатлениях от пребывания в Крыму.

В Крым группа приехала уже в третий раз, в 2017 году они выступили в Севастополе. Fredo сказал, что он и его коллеги успели побывать на курорте и посетить пляж. Он также прокомментировал мнение о том, что рэп за последние годы стал ближе к поп-культуре.

"Это все из-за телевидения, из-за MTV. Это хорошо", - сказал исполнитель.

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".