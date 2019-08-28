Участник группы Onyx поделился впечатлениями о фестивале Rap Koktebel

Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".
Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".
Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.
Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.
Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.
Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.
Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.
Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.
Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.
Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.
Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.
Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.
Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.
Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.
Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.
Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.
Рэпер Black Jesus на фестивале Rap Koktebel.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".
Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.
Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.
По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.
По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.
Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".
Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.
Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.
Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.
Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.
Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.
Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.
Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.
Рэпер Black Jesus на фестивале Rap Koktebel.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".
Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.
По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.