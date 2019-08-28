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РИА Новости

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

14:59 28.08.2019 (обновлено: 18:15 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
Он отметил, что Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и "отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса". По мнению олигарха, Украина должна сохранить свою позицию по полуострову, но при этом отменить экономические ограничения, введенные в отношении России.
Коломойский подчеркнул, что подобное предложение стало бы "выгодной переговорной позицией" для Украины.
"Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", — заявил он.
В 2015 году Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
Так, например, Украина запретила поставки удобрений, сельхозпродукции, цемента и фанеры. Также с 1 августа Киев ввел специальные пошлины на продукцию из России.
Москва в ответ на действия украинских властей не раз принимала аналогичные ограничительные меры: в апреле Россия запретила импорт некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона, одежды и обуви. С 1 июня Киеву ввели спецразрешения на поставку угля, бензина и дизтоплива, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и других нефтепродуктов запретили полностью.
Игорь Коломойский
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Ситуация на УкраинеИгорь КоломойскийРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Дада, разумеется. И всенепременно нужно отменить именно то, где бизнес Коломойского крутится. Кто бы сомневался.
28 августа, 15:01
CCicicipi
86381001
Что бы кто не говорил, а в Крыму работает только банк Коломойского, а типа Сберы (горе - патриоты) санкций боятся. Вот зла не хватает: все боятся, на полуострове только Коломойский да МТС. Ни одной российской сети супермаркетов, н и ч е г о. Конечно цены запредельные, конечно крымчане в шоке от этого.
28 августа, 16:13
Майя Савина
28254341
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