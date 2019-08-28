Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T15:00Z
https://ria.ru/20190828/1557995966.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155153/77/1551537743_0:346:2938:1998_1036x0_80_0_0_fd989ff255852443742e26f6d10df924.jpg
РИА Новости

Племянница Скрипаля считает, что Джонсон запретил дяде общаться с семьей

15:00 28.08.2019
740
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПлемянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль считает, что звонки от дяди прекратились из-за прихода на должность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Ранее Виктория Скрипаль заявляла РИА Новости, что дядя не связывался с ними с мая. Позже она рассказала, что он выходил на связь с семьей 26 июня.
"Мы очень радовались, когда ушла Тереза Мэй, но худшим вариантом для нас стал приход на должность премьер-министра Бориса Джонсона. Потому что это человек, который первым заявил, что в отравлении Скрипалей виновата Россия и у него есть неопровержимые доказательства", - рассказала Скрипаль журналистам.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
25 июля, 12:30РИА Новости
Племянница Скрипаля заявила, что он с мая не звонил родным
Она уточнила, что речь идет о том моменте, когда он занимал должность главы МИД.
"Придя к власти (премьер-министром), первым делом, я так поняла, что он запретил все общение семьи, поэтому телефонных разговоров больше не было", - сказала Скрипаль, добавив, что очередной звонок они ждали 24 июля, в день рождения матери Сергея Скрипаля.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала Москве в доступе к Скрипалям. Кроме того, российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в английской лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Рабочие и военнослужащие возле дома Сергея Скрипала в Солсбери, Англия. 8 января 2019 г.
7 августа, 17:01Сказано в эфире
"Нужны доказательства". В Скотланд-Ярде прокомментировали дело СкрипалейСкотланд-Ярд признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипалей. Изменит ли это признание позицию Лондона в отношении Росии, в эфире радио Sputnik рассказала политолог Кира Сазонова.
231023
Обсудить 1
Виктория СкрипальДело об отравлении СкрипалейБорис ДжонсонГлавное разведывательное управление РФЛондонРоссияВ мире
Рекомендуем
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
РИА
Новости
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Лента
новостей
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Церемония присвоения площади, расположенной перед Домом правительства в центре Донецка, имени первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко
Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Лента новостейМолния