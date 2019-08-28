Племянница Скрипаля считает, что Джонсон запретил дяде общаться с семьей

ОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль считает, что звонки от дяди прекратились из-за прихода на должность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Ранее Виктория Скрипаль заявляла РИА Новости, что дядя не связывался с ними с мая. Позже она рассказала, что он выходил на связь с семьей 26 июня.

"Мы очень радовались, когда ушла Тереза Мэй, но худшим вариантом для нас стал приход на должность премьер-министра Бориса Джонсона. Потому что это человек, который первым заявил, что в отравлении Скрипалей виновата Россия и у него есть неопровержимые доказательства", - рассказала Скрипаль журналистам.

Она уточнила, что речь идет о том моменте, когда он занимал должность главы МИД.

"Придя к власти (премьер-министром), первым делом, я так поняла, что он запретил все общение семьи, поэтому телефонных разговоров больше не было", - сказала Скрипаль, добавив, что очередной звонок они ждали 24 июля, в день рождения матери Сергея Скрипаля.