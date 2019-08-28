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РИА Новости

Роспотребнадзор нашел нарушения после истории с отравлением суши в Самаре

14:46 28.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев / Перейти в фотобанкРоллы
Роллы
© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев
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Роллы . Архивное фото
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Региональное управление Роспотребнадзора выявило нарушения на одной из кухонь предприятия по доставке суши, которыми отравились 48 жителей Самары, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
Во вторник компания "Фарфор", которая занимается доставкой суши и пиццы, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написала, что на одной из семи кухонь филиала в Самаре были зафиксированы сообщения об отравлении клиентов. Все они, по предварительным данным компании, совершали заказы 23 и 24 августа. В связи с произошедшим "Фарфор" временно закрыл все кухни в Самаре.
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По информации минздрава региона, всего за медицинской помощью после отравления обратились 48 человек, 30 из них, в том числе семь детей, были госпитализированы. По предварительной информации управления Роспотребнадзора по Самарской области, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию, причиной заболевания, по данным ведомства, стала сальмонелла, которая, вероятно, попала в пищу. По факту отравления СУСК начал проверку. Кроме того, после согласования с прокуратурой региона внеплановую проверку начало управление Роспотребнадзора по Самарской области.
"В ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства, обязательных требований к маркировке и наличию документов, обеспечивающих прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время работа кухни, где были выявлены нарушения, приостановлена, санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
"Начаты проверки производителей продовольственного сырья, входящего в состав роллов. К виновным в допущенных нарушениях юридическим и должностным лицам будут применены меры административного воздействия", - сказано в релизе.
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