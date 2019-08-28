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РИА Новости

Опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому

14:40 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% жителей Украины, это самый высокий результат среди всех украинских президентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
"Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте фонда в среду.
По данным опроса, положительный баланс доверия-недоверия имеют и лидеры окружения президента - Дмитрий Разумков и Андрей Богдан. В то же время, значительная часть украинцев не имеет определенного отношения к Разумкову (22% его не знает и еще 22% не дали определенного ответа) и к Богдану (28% его не знают и 27% затруднились ответить).
Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошены 2,040 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 2,3%.
Дмитрий Разумков
22 июля, 13:48РИА Новости
Украинцам не стоит бояться узурпации власти, заявил глава партии Зеленского
На Украине весной этого года прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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