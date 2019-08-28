Опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% жителей Украины, это самый высокий результат среди всех украинских президентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте фонда в среду.

По данным опроса, положительный баланс доверия-недоверия имеют и лидеры окружения президента - Дмитрий Разумков и Андрей Богдан. В то же время, значительная часть украинцев не имеет определенного отношения к Разумкову (22% его не знает и еще 22% не дали определенного ответа) и к Богдану (28% его не знают и 27% затруднились ответить).

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошены 2,040 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 2,3%.

На Украине весной этого года прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения.