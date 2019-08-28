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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Европейская федерация журналистов приветствовала освобождение Вышинского

14:39 28.08.2019 (обновлено: 15:50 28.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Европейская федерация журналистов приветствует решение суда об освобождении Кирилла Вышинского из-под стражи, заявил в среду РИА Новости генсек EFJ Рикарду Гутьерреш.
"Сегодня мы приветствуем решение суда освободить его из-под стражи до истечения официального срока", - говорится в заявлении организации, предоставленном РИА Новости.
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В нем отмечается, что "предварительное заключение Кирилла Вышинского должно было закончиться 4 ноября 2018 года или даже раньше".
"Мы не понимаем, почему украинская судебная власть необоснованно продлила срок его содержания под стражей. Нам кажется очевидным, что Вышинский стал мишенью в отместку за свою журналистскую деятельность", - говорится в комментарии.
В организации также заявили, что "украинские власти должны понимать, что журналисты имеют право свободно выражать свое мнение, в том числе иное мнение, освещать вопросы, которые могут быть сочтены спорными".
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
"Я ждал этого решения больше года": освобождение Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
1 из 10

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
2 из 10

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
3 из 10

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
4 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
5 из 10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
6 из 10

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
7 из 10

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выходит из здания апелляционного суда Киева
8 из 10

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
9 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
10 из 10

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

© РИА Новости / Стрингер
3 из 10

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

© РИА Новости / Стрингер
5 из 10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

© РИА Новости / Стрингер
6 из 10

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Стрингер
7 из 10

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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