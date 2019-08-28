Европейская федерация журналистов приветствовала освобождение Вышинского

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Европейская федерация журналистов приветствует решение суда об освобождении Кирилла Вышинского из-под стражи, заявил в среду РИА Новости генсек EFJ Рикарду Гутьерреш.

"Сегодня мы приветствуем решение суда освободить его из-под стражи до истечения официального срока", - говорится в заявлении организации, предоставленном РИА Новости.

В нем отмечается, что "предварительное заключение Кирилла Вышинского должно было закончиться 4 ноября 2018 года или даже раньше".

"Мы не понимаем, почему украинская судебная власть необоснованно продлила срок его содержания под стражей. Нам кажется очевидным, что Вышинский стал мишенью в отместку за свою журналистскую деятельность", - говорится в комментарии.

В организации также заявили, что "украинские власти должны понимать, что журналисты имеют право свободно выражать свое мнение, в том числе иное мнение, освещать вопросы, которые могут быть сочтены спорными".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.