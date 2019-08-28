Адвокат рассказал о содержании готовящихся к обмену между Москвой и Киевом

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Лица, готовящиеся к обмену между Украиной и РФ находятся в пункте сбора на базе в полутюремных условиях под наблюдением службы безопасности Украины, заявил в среду адвокат Валентин Рыбин.

Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли.

"Он (гражданин, участвующий в обмене – ред.) отправляется в пункт сбора, находится на соответствующей базе в полутюремных условиях. Да, там нет решеток на окнах, однако есть сотрудники Службы безопасности Украины, которые ограничивают передвижения, хотя и кормят хорошо, три раза в день, и не дают не то что покинуть территорию, а даже общаться с родственниками", - сказал Рыбин в видеокомментарии для youtube-канала журналиста Анатолия Шария.

По его словам, к лицам, готовящемся к обмену с РФ были применены три основные юридические процедуры в зависимости от стадии их уголовного преследования. "Ребятам меняли меру пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей, и они сейчас находятся в пункте сбора", - отметил Рыбин.

Второй части граждан пришлось заключить со следствием соглашение о признании вины, суды приняли соответствующие соглашения и люди были условно освобождены, а срок пребывания под стражей им зачли в срок отбывания наказания. "Условно свободные они отправились в пункт сбора… связанные определенными обещаниями, определенными условиями", - сказал Рыбин.

Третья категория лиц – это те, в отношении кого приговоры судов вступили в силу. Они написали заявления с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому о помиловании. При этом, по словам защитника, пока не будет подписан соответствующий указ, их содержат в местах лишения свободы, а не пункте сбора.