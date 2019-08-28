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РИА Новости
Культура

Путин заявил, что наследие Даниила Гранина нужно пропагандировать

14:19 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил работу властей Курской области по увековечиванию памяти писателя Даниила Гранина и отметил, что его литературное наследие нужно пропагандировать.
В среду Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романом Старовойтом.
"Мы совместно с Российским книжным союзом, с РПЦ определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка", - рассказал президенту Старовойт, стенограмма их беседы приводится на сайте Кремля.
"Это очень хорошее начинание – и для курской земли, и вообще для всей России. Даниил Александрович – у меня с ним были очень добрые отношения – очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это хорошая идея", - отреагировал Путин.
Писатель Даниил Гранин
1 января, 03:00РИА Новости
Биография Даниила Гранина
Старовойт отметил, что регион гордится своим земляком.
"Именно поэтому Курск в культурологическом марафоне ("Все грани Гранина"), который сейчас идет по России, стал первым регионом. Завершится марафон в декабре текущего года. Российский книжный союз, мы очень хорошо отработали, несколько дней в Курске было знакомство с творчеством, с литературным наследием великого человека", - сказал врио губернатора.
Гранин – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Он является лауреатом государственной премии СССР и государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Писатель скончался в 2017 году в возрасте 98 лет.
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КультураРоман СтаровойтДаниил Гранин (Герман)Владимир ПутинКурская область
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