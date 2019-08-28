Путин заявил, что наследие Даниила Гранина нужно пропагандировать

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил работу властей Курской области по увековечиванию памяти писателя Даниила Гранина и отметил, что его литературное наследие нужно пропагандировать.

В среду Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романом Старовойтом.

"Мы совместно с Российским книжным союзом, с РПЦ определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка", - рассказал президенту Старовойт, стенограмма их беседы приводится на сайте Кремля.

"Это очень хорошее начинание – и для курской земли, и вообще для всей России. Даниил Александрович – у меня с ним были очень добрые отношения – очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это хорошая идея", - отреагировал Путин.

Старовойт отметил, что регион гордится своим земляком.

"Именно поэтому Курск в культурологическом марафоне ("Все грани Гранина"), который сейчас идет по России, стал первым регионом. Завершится марафон в декабре текущего года. Российский книжный союз, мы очень хорошо отработали, несколько дней в Курске было знакомство с творчеством, с литературным наследием великого человека", - сказал врио губернатора.