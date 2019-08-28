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РИА Новости

Еврокомиссия отказалась комментировать решение Джонсона по парламенту

14:18 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В Еврокомиссии не будут спекулировать на тему, что могут означать для процесса Brexit намерения британского правительства приостановить работу парламента до 14 октября, ЕС открыт для обсуждения идей, совместимых с достигнутым соглашением о выходе, заявила в среду журналистам представитель ЕК.
Ранее в среду премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября.

"Что касается вашего вопроса о приостановке заседаний (британского) парламента до 14 октября, то мы не станем комментировать внутренние политические процедуры стран-участниц и также не станем спекулировать на тему, что это означает в плане следующих шагов и парламентских процедур, на этот вопрос должны отвечать в Великобритании", - сказала на брифинге представитель ЕК Мина Андреева.

Накануне глава ЕК Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с премьером Борисом Джонсоном, в котором, как заявили в ЕК, он выразил готовность рассматривать любые конкретные предложения, которые могут быть у Лондона, "если они совместимы с соглашением о Brexit".
В ЕК сказали, что пока нет конкретных договоренностей о личной встрече, но стороны продолжат контакты.
На этой неделе в Брюсселе ждут для проведения технических консультаций советника Джонсона Дэвида Фроста, никаких заявлений по их итогам не планируется, повестка также не раскрывается.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон недавно заявил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.
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