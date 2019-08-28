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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

В СПЧ выразили надежду на прекращение дела Вышинского до конца года

14:09 28.08.2019 (обновлено: 17:28 28.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод надеется, что "абсурдное дело" в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого в среду суд в Киеве освободил из-под стражи, будет прекращено до конца года.
"Очень надеюсь, что до конца года эта абсурдное, шитое белыми нитками дело будет прекращено, поскольку еще никто не представил убедительных доказательств о его виновности, о нарушении законодательства Украины. Человека обвиняют в профессиональной деятельности, в его информировании жителей Украины, Новороссии. Никакого нарушения законодательства я не вижу, никаких призывов, никакой радикальной направленности его текстов не было. Он выполнял свой журналистский долг, информировал о происходящем", - сказал Брод РИА Новости.
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Он отметил, что поскольку украинское правосудие "заказное, политически мотивированное", по его мнению, решение (по Вышинскому) принималось не без одобрения со стороны руководства Украины.
Однако Брод считает, что постепенно здравый смысл и законность возвращаются к украинскому правосудию. Правозащитник подчеркнул, что власти на Украине начинают понимать, что беспредел в правосудии и в политической жизни губителен для государства и может привести к его распаду.
Брод отметил, что решение по Вышинскому стало возможным благодаря вмешательству и Союза журналистов России, и СПЧ, и "громадной роли" уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, "которая постоянно выступала с заявлениями, обращениями, приезжала на судебные процессы, это и участие международной общественности".
"К нему (президенту Украины Владимиру Зеленскому) обращались с предложением накануне выборов, после выборов относительно Вышинского, обмена гражданами. К сожалению, тогда он это не услышал, но лучше позже, чем никогда", - сказал Брод.
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Как отметил член СПЧ, говорить о кардинальном потеплении отношений пока рано, но первые шаги в развитии диалога между Украиной и Россией сделаны. "Также можно приветствовать продолжение контакта между уполномоченными по правам человека двух стран, готовящийся обмен между Россией и Украиной", - добавил он.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Вчера, 13:26Сказано в эфире
Захарова: в "деле Вышинского" не должно быть многоточия, только точкаСуд в Киеве освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Это решение прокомментировала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийСовет по правам человека при Президенте РФВ мире
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