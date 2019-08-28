Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T18:21Z
https://ria.ru/20190828/1557992738.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155069/88/1550698895_0:69:3075:1799_1036x0_80_0_0_819387805bafec7d502d690cfdf4ede2.jpg
РИА Новости

Адвокат объяснил перенос обмена заключенными между Россией и Украиной

14:05 28.08.2019 (обновлено: 18:21 28.08.2019)
3413
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Киев внес в списки обмена заключенными с Российской Федерацией по формуле "33 на 33" трех граждан, которые были ранее освобождены, поэтому списки будут меняться, заявил в среду адвокат Валентин Рыбин.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и Россией назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и Россией перенесли.

"Формула "33 на 33", которая была заявлена некоторыми СМИ ранее, скорее всего, не подтверждается, потому что Украиной в списке лиц, которые она готова была передать на обмен оказались (внесены. — Прим. ред.) трое людей, которые ранее были освобождены", — сказал Рыбин в опубликованном в среду видеокомментарии для ютьюб-канала журналиста Анатолия Шария.

В связи с этим, по словам адвоката, список с украинской стороны будет меняться. "Эти изменения будут связаны с тем, что в него попадут лица, которые действительно хотят участвовать в обмене", — отметил Рыбин.
Спасская башня Московского Кремля
Вчера, 13:32РИА Новости
В Кремле не знают о начале или переносе обмена заключенными с Украиной
156726211
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
"Едем домой". Почему суд в Киеве наконец-то отпустил Кирилла Вышинского
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Человек невероятного мужества: Симоньян об освобождении Вышинского
Симоньян рассказала о разговоре с Вышинским
Лента
новостей
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Здание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство ответило на слова американского сенатора о "самоизоляции" России
Макет российского истребителя пятого поколения Су-57Э, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Минобороны увеличило сумму иска к ОАК в три раза
Корабль измерительного комплекса Маршал Крылов
Флот контроля. Россия из океана сможет отслеживать пуски американских ракет
Телеведущая назвала темнокожего коллегу гориллой
Американская телеведущая сравнила темнокожего коллегу с гориллой
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Линии электропередач
"Укрэнерго" уведомила Россию об иске из-за крымских активов
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
Лента новостейМолния