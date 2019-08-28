Адвокат объяснил перенос обмена заключенными между Россией и Украиной

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Киев внес в списки обмена заключенными с Российской Федерацией по формуле "33 на 33" трех граждан, которые были ранее освобождены, поэтому списки будут меняться, заявил в среду адвокат Валентин Рыбин.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и Россией назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и Россией перенесли.
"Формула "33 на 33", которая была заявлена некоторыми СМИ ранее, скорее всего, не подтверждается, потому что Украиной в списке лиц, которые она готова была передать на обмен оказались (внесены. — Прим. ред.) трое людей, которые ранее были освобождены", — сказал Рыбин в опубликованном в среду видеокомментарии для ютьюб-канала журналиста Анатолия Шария.
В связи с этим, по словам адвоката, список с украинской стороны будет меняться. "Эти изменения будут связаны с тем, что в него попадут лица, которые действительно хотят участвовать в обмене", — отметил Рыбин.