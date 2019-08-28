Адвокат объяснил перенос обмена заключенными между Россией и Украиной

"Формула "33 на 33", которая была заявлена некоторыми СМИ ранее, скорее всего, не подтверждается, потому что Украиной в списке лиц, которые она готова была передать на обмен оказались (внесены. — Прим. ред.) трое людей, которые ранее были освобождены", — сказал Рыбин в опубликованном в среду видеокомментарии для ютьюб-канала журналиста Анатолия Шария.