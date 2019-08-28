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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Эксперт назвал решение по Вышинскому позитивным, хотя и запоздалым шагом

13:55 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является позитивным, хотя и запоздалым шагом, демонстрирующим стремление Киева к полноценному обмену удерживаемыми в РФ и на Украине лиц, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи. Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.
"Я, конечно, оцениваю этот шаг как позитивный, хотя, он, на мой взгляд, и несколько запоздалый. На подобного рода меры можно было пойти сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Уж слишком Зеленский, видимо, опасается радикалов", - заявил эксперт.
По его словам, "явно это стремление к тому, чтобы произошел полноценный обмен удерживаемыми людьми". "Проблема только в том, что на обмен с нашей стороны претендуют, помимо моряков, нарушивших законы РФ, два наемника- националиста, которые воевали в Чечне еще в 1990-е годы В отличие от Вышинского, они профессиональные убийцы", - добавил Безпалько.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Вчера, 13:26Сказано в эфире
Захарова: в "деле Вышинского" не должно быть многоточия, только точкаСуд в Киеве освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Это решение прокомментировала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Он напомнил, что ранее Вышинский сам отказался участвовать в обмене. "Вышинского освободили, это очень хорошо, но ведь его взяли откровенно в заложники. Человека, который не то что никого не убивал, но и который ни в чем не виноват. Обмен, о котором идет речь, неравноценный. Он человек умный и понимает, что его взяли в заложники", - сказал политолог.
Эксперт осторожно оценивает готовность Киева идти в целом на компромиссы. "Пока мы видим некоторые симптомы этого, которые могут исчезнуть, также как и появились. Вышинского освободили, но при этом до этого задержали два российских гражданских судна. Не утихают бои в Донбассе. Поэтому к этому всему нужно относиться осторожно", - сказал он.
Безпалько также считает, что не стоит связывать освобождение из-под стражи Вышинского и выполнение минских соглашений. "Я бы очень скептически к этому относился и не увязывал бы это, четких предпосылок нет. Первое и безусловное условие минских соглашений – это прекращение огня, а его нет", - отметил он.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вчера, 13:25Дело Кирилла Вышинского
Представитель ОБСЕ по СМИ поддержал освобождение Вышинского из-под стражи
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
Вчера, 12:55РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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