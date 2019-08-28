Эксперт назвал решение по Вышинскому позитивным, хотя и запоздалым шагом

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является позитивным, хотя и запоздалым шагом, демонстрирующим стремление Киева к полноценному обмену удерживаемыми в РФ и на Украине лиц, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи. Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

"Я, конечно, оцениваю этот шаг как позитивный, хотя, он, на мой взгляд, и несколько запоздалый. На подобного рода меры можно было пойти сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Уж слишком Зеленский, видимо, опасается радикалов", - заявил эксперт.

По его словам, "явно это стремление к тому, чтобы произошел полноценный обмен удерживаемыми людьми". "Проблема только в том, что на обмен с нашей стороны претендуют, помимо моряков, нарушивших законы РФ, два наемника- националиста, которые воевали в Чечне еще в 1990-е годы В отличие от Вышинского, они профессиональные убийцы", - добавил Безпалько.

Он напомнил, что ранее Вышинский сам отказался участвовать в обмене. "Вышинского освободили, это очень хорошо, но ведь его взяли откровенно в заложники. Человека, который не то что никого не убивал, но и который ни в чем не виноват. Обмен, о котором идет речь, неравноценный. Он человек умный и понимает, что его взяли в заложники", - сказал политолог.

Эксперт осторожно оценивает готовность Киева идти в целом на компромиссы. "Пока мы видим некоторые симптомы этого, которые могут исчезнуть, также как и появились. Вышинского освободили, но при этом до этого задержали два российских гражданских судна. Не утихают бои в Донбассе. Поэтому к этому всему нужно относиться осторожно", - сказал он.

Безпалько также считает, что не стоит связывать освобождение из-под стражи Вышинского и выполнение минских соглашений. "Я бы очень скептически к этому относился и не увязывал бы это, четких предпосылок нет. Первое и безусловное условие минских соглашений – это прекращение огня, а его нет", - отметил он.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.