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РИА Новости

Спикер парламента Британии возмущен решением приостановить работу депутатов

13:54 28.08.2019
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© РИА Новости / РИА НовостиВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец
© РИА Новости / РИА Новости
Вестминстерский дворец . Архивное фото
ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Мария Табак. Спикер британского парламента Джон Беркоу и экс-канцлер Филип Хаммонд возмущены решением премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента в преддверии Brexit.
Ранее в среду Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.
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"Это ясно как день, что цель приостановки работы парламента – не дать парламенту возможности обсудить Brexit и выполнить свой долг, определив курс для страны. Закрытие парламента станет оскорблением демократического процесса и прав парламентариев как избранных представителей народа. На ранних стадиях премьерства премьер-министру следовало бы обеспечить, а не разрушать свой демократический мандат, и демонстрировать приверженность парламентской демократии", - говорится в заявлении Беркоу.

По мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, Беркоу может внести свою лепту и создать проблемы правительству.
"Спикер ранее говорил, что не допустит, чтобы парламент лишили голоса, и что-то мне подсказывает, что он выполнит свое обещание. Многое основывается на прецедентах, и Беркоу может "сыграть" на технических вопросах, связанных с голосованием по тронной речи", - сказал он.
С резким заявлением касательно решения премьера выступил экс-министр финансов Филип Хаммонд. "Это грубое конституционное нарушение – не дать парламенту возможность контролировать правительство во время национального кризиса. Глубоко недемократично", - написал Хаммонд в Twitter.
Лидер партии Brexit Найджел Фарадж выступил с прогнозом, чего следует ожидать в ближайшее время.
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Вместе или врозь: выйдет ли Великобритания из Евросоюза?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой перенести Brexit c 12 апреля на 30 июня 2019 года. Подробнее о выходе Великобритании из ЕС — в инфографике Ria.ru.
"Сегодняшнее объявление правительства почти наверняка приведет к голосованию о доверии (премьеру – ред.), повышает вероятность проведения всеобщих выборов и представляется сторонникам Brexit позитивным событием", - написал Фарадж в Twitter.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон недавно заявил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.
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BrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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