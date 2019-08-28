Спикер парламента Британии возмущен решением приостановить работу депутатов

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Мария Табак. Спикер британского парламента Джон Беркоу и экс-канцлер Филип Хаммонд возмущены решением премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента в преддверии Brexit.

Ранее в среду Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.

"Это ясно как день, что цель приостановки работы парламента – не дать парламенту возможности обсудить Brexit и выполнить свой долг, определив курс для страны. Закрытие парламента станет оскорблением демократического процесса и прав парламентариев как избранных представителей народа. На ранних стадиях премьерства премьер-министру следовало бы обеспечить, а не разрушать свой демократический мандат, и демонстрировать приверженность парламентской демократии", - говорится в заявлении Беркоу.

По мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, Беркоу может внести свою лепту и создать проблемы правительству.

"Спикер ранее говорил, что не допустит, чтобы парламент лишили голоса, и что-то мне подсказывает, что он выполнит свое обещание. Многое основывается на прецедентах, и Беркоу может "сыграть" на технических вопросах, связанных с голосованием по тронной речи", - сказал он.

С резким заявлением касательно решения премьера выступил экс-министр финансов Филип Хаммонд. "Это грубое конституционное нарушение – не дать парламенту возможность контролировать правительство во время национального кризиса. Глубоко недемократично", - написал Хаммонд в Twitter.

Лидер партии Brexit Найджел Фарадж выступил с прогнозом, чего следует ожидать в ближайшее время.

"Сегодняшнее объявление правительства почти наверняка приведет к голосованию о доверии (премьеру – ред.), повышает вероятность проведения всеобщих выборов и представляется сторонникам Brexit позитивным событием", - написал Фарадж в Twitter.