Эксперт Минздрава не исключила появление специальности "дизайнер внешности"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новая специальность в области пластической хирургии - "дизайнер внешности" - может появиться в будущем, заявила главный внештатный специалист-пластический хирург министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы Наталья Мантурова.

"Возникло такое мнение, может быть, возникновение и формирование нового специалиста в мире пластической хирургии - дизайнера-архитектора внешности. Все чаще я слышу обращения на предмет таких специалистов. Но это дело будущего", - сказала завкафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Мантурова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Она отметила, что пластический хирург на сегодняшний день не просто выполняет техническую работу, а еще и выступает в качестве психолога, формируя отношение пациента к своей внешности.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова уточнила, что предположить, какие специальности будут в будущем, достаточно сложно. Но так как запрос на красоту был всегда, появление новой специальности не исключено.