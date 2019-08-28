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РИА Новости

Эксперт Минздрава не исключила появление специальности "дизайнер внешности"

13:32 28.08.2019 (обновлено: 17:16 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПластический хирург Наталья Мантурова
Пластический хирург Наталья Мантурова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Пластический хирург Наталья Мантурова. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новая специальность в области пластической хирургии - "дизайнер внешности" - может появиться в будущем, заявила главный внештатный специалист-пластический хирург министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы Наталья Мантурова.
"Возникло такое мнение, может быть, возникновение и формирование нового специалиста в мире пластической хирургии - дизайнера-архитектора внешности. Все чаще я слышу обращения на предмет таких специалистов. Но это дело будущего", - сказала завкафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Мантурова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Она отметила, что пластический хирург на сегодняшний день не просто выполняет техническую работу, а еще и выступает в качестве психолога, формируя отношение пациента к своей внешности.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова уточнила, что предположить, какие специальности будут в будущем, достаточно сложно. Но так как запрос на красоту был всегда, появление новой специальности не исключено.
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