В Кремле не знают о начале или переносе обмена заключенными с Украиной

"В Кремле никогда не говорили о том, что на сегодня что-то планируется. Поэтому я не знаю, откуда взята эта информация. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, знают ли в Кремле о планах по обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, в частности о назначенном на 28 августа начале обмена, которое затем было отложено.