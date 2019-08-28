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РИА Новости

В Кремле не знают о начале или переносе обмена заключенными с Украиной

13:32 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле ничего неизвестно о начале или переносе начале обмена заключенными между РФ и Украиной.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли.
"В Кремле никогда не говорили о том, что на сегодня что-то планируется. Поэтому я не знаю, откуда взята эта информация. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, знают ли в Кремле о планах по обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, в частности о назначенном на 28 августа начале обмена, которое затем было отложено.
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