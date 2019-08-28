Представитель ОБСЕ по СМИ поддержал освобождение Вышинского из-под стражи

ВЕНА, 28 авг - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствует освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

"Я приветствую освобождение из-под стражи журналиста РИА Новости (Украина – ред.) Кирилла Вышинского сегодня в Киеве. Я призывал освободить его и проявлял участие несколько раз ", - написал Дезир в Twitter

Он также призвал к освобождению Романа Сущенко и Олега Сенцова.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске. В июне прошлого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал. Позднее Верховный суд России утвердил этот приговор, после чего он вступил в силу.