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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Зеленский должен прекратить преследование Вышинского, заявил Киселев

13:18 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и признать это дело неправомерным, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
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"Кирилл верит в то, что он сможет доказать свою невиновность в суде, но я здесь не совпадаю с Кириллом, и считаю, что решение может быть только политическим - его может принять только президент Зеленский, прекратив вообще это позорное уголовное преследование и признав все дело неправомерным, юридически ничтожным и перевернув эту позорную для страны страницу", - сказал Киселев в интервью каналу "Россия-24".
Само дело Вышинского Киселев сравнил с ситуацией, когда какое-то дикое племя "утащило человека в джунгли и думает - либо его съесть, либо обменять на что-то". Однако, по его словам, решение об освобождении Вышинского улучшает переговорные позиции России и Украины и полезно для обеих стран.
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
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Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийДмитрий КиселевВ мире
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