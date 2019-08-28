Зеленский должен прекратить преследование Вышинского, заявил Киселев

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и признать это дело неправомерным, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

"Кирилл верит в то, что он сможет доказать свою невиновность в суде, но я здесь не совпадаю с Кириллом, и считаю, что решение может быть только политическим - его может принять только президент Зеленский, прекратив вообще это позорное уголовное преследование и признав все дело неправомерным, юридически ничтожным и перевернув эту позорную для страны страницу", - сказал Киселев в интервью каналу "Россия-24".

Само дело Вышинского Киселев сравнил с ситуацией, когда какое-то дикое племя "утащило человека в джунгли и думает - либо его съесть, либо обменять на что-то". Однако, по его словам, решение об освобождении Вышинского улучшает переговорные позиции России и Украины и полезно для обеих стран.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.