Симоньян назвала Вышинского человеком удивительного мужества

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 24" назвала руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского человеком удивительного мужества, цельности и стойкости.

Киевский апелляционный суд в среду освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналист должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

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Симоньян спросили о самочувствии Вышинского.

"Если нам удастся когда-нибудь встретиться, и вас позовем, и устроим, можем быть, вечеринку по этому поводу — вот тогда посмотрим, какое психологическое состояние у Кирилла", — ответила она.

По ее мнению, "у него все должно быть нормально".

Также Симоньян отметила, что "любому нормальному человеку, непредвзятому, очевидно, что он (Вышинский. — Прим. ред.) не сделал ничего, что заслуживало бы его ареста и тех сроков, которые ему были обещаны, и тех статей, которые ему вменяли".

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После освобождения журналиста из-под стражи она в своем Twitter поблагодарила всех, кто помогал, в том числе омбудсмена Татьяну Москалькову, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, главу МИД Сергея Лаврова и юристов.

Дело Вышинского

Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и сказал, что откажется от украинского гражданства.

Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.

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Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.