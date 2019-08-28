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РИА Новости

С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ

13:17 28.08.2019 (обновлено: 23:15 28.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Производители органической пищи предупредили Минсельхоз о возможном исчезновении с прилавков импортной продукции такого типа из-за вступления в силу нового отраслевого законодательства, сообщает газета "Коммерсант".
С 1 января 2020 года вступает в силу закон "Об органической продукции". Одно из его требований — все товары с надписью "органический" на упаковке должны иметь российские сертификаты. Большая часть из того, что представлено в магазинах в этом сегменте, сертифицировано в ЕС.
© предоставлено пресс-службой Минсельхоза РоссииТоварный знак органической продукции
Товарный знак органической продукции
© предоставлено пресс-службой Минсельхоза России
Товарный знак органической продукции
В ассоциации "Русбренд", куда входят Nestle, Danone, PepsiCo и другие компании, считают, что выполнить это требование невозможно, поскольку в России работает только один аккредитованный орган сертификации и его возможности ограничены.
Без соответствия российским стандартам товар не может быть представлен на рынке и должен быть одномоментно отозван из оборота, что чревато и для производителей, и для сетей "миллиардными убытками", говорится в письме руководителя ассоциации Алексея Поповичева главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.
Кроме того, до сих пор не приняты подзаконные акты, регулирующие порядок нанесения на продукцию знака "органик". Это, как указывается в обращении, не позволяет производителям заранее заказать формат упаковки и подготовить товары к вступлению закона в силу. Маркировка же уже выпущенной продукции требует от бизнеса существенных затрат.
Ассоциация попросила главу Минсельхоза организовать экстренное совещание для поиска решений данной проблемы. В Минсельхозе сообщили "Коммерсанту", что письмо находится на рассмотрении.
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Популярные комментарии
Патрушев младший нашёл способ разбогатеть. Ежу понятно что сейчас начнётся торговля сертификатами, ибо никто не хочет уходить с рынка, а получить так просто не дадут, это вам не масло на прилавок сетевого магазина выставить куда тоже надо чемоданчик денег занести. Тут в масштабах страны, так что речь идёт о самосвалах денег от западных компаний. Но также очевидно что эти расходы будут компенсировать ценой на продукты, т.е. ожидаем подорожания продуктов, а в России качественных делать не умеют, сравните хотя бы сыр российский и финский, а зимой подорожание будет ещё более острым. "Всё для народа", через офшорные счета некоторых лиц.
28 августа, 13:37
ХоХочу официально заявить, что
32000122
Скоро только пальмовым маслом будем питаться.
28 августа, 13:36
9 10
26104115
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