С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Производители органической пищи предупредили Минсельхоз о возможном исчезновении с прилавков импортной продукции такого типа из-за вступления в силу нового отраслевого законодательства, сообщает газета " Производители органической пищи предупредили Минсельхоз о возможном исчезновении с прилавков импортной продукции такого типа из-за вступления в силу нового отраслевого законодательства, сообщает газета " Коммерсант ".

С 1 января 2020 года вступает в силу закон "Об органической продукции". Одно из его требований — все товары с надписью "органический" на упаковке должны иметь российские сертификаты. Большая часть из того, что представлено в магазинах в этом сегменте, сертифицировано в ЕС.

© предоставлено пресс-службой Минсельхоза России Товарный знак органической продукции © предоставлено пресс-службой Минсельхоза России Товарный знак органической продукции

В ассоциации "Русбренд", куда входят Nestle, Danone, PepsiCo и другие компании, считают, что выполнить это требование невозможно, поскольку в России работает только один аккредитованный орган сертификации и его возможности ограничены.

Без соответствия российским стандартам товар не может быть представлен на рынке и должен быть одномоментно отозван из оборота, что чревато и для производителей, и для сетей "миллиардными убытками", говорится в письме руководителя ассоциации Алексея Поповичева главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

Кроме того, до сих пор не приняты подзаконные акты, регулирующие порядок нанесения на продукцию знака "органик". Это, как указывается в обращении, не позволяет производителям заранее заказать формат упаковки и подготовить товары к вступлению закона в силу. Маркировка же уже выпущенной продукции требует от бизнеса существенных затрат.