Проекты забайкальцев поддержали грантами на краевом гражданском форуме

ЧИТА, 28 авг – РИА Новости. Более 70 социально значимых проектов забайкальцев поддержаны грантами на краевом гражданском форуме, сообщила пресс-служба губернатора.

Гражданский форум-2019 в Чите прошел уже в 18-й раз, его мероприятия состоялись в Улетовском, Красночикойском, Сретенском, Акшинском, Балейском, Оловяннинском районах Забайкалья.

Одним из центральных мероприятий форума является конкурс грантов. Для участия в нём поступило 182 заявки из 31 района и 4 городских округов Забайкальского края. "Некоммерческие организации, школы, детсады, учреждения культуры, территориальные общественные самоуправления Забайкальского края получили денежные сертификаты до 60 тысяч рублей на реализацию проектов. Большинство из них направлены на работу с детьми, сохранение истории, краеведение, развитие спорта и добровольчества. Поддержку получили более 70 проектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что объем финансирования грантов в 2019 году составил 3,8 миллиона рублей.

"На конкурс мы представили проект конного театра с элементами инклюзии. Мы занимаемся на ЗабВО верховой ездой, актерским мастерством, стрельбой из лука, акробатикой, сотрудничаем с археологическим музеем, работаем с Союзом дизайнеров. Заняты в театре и дети, и взрослые, большое количество деток с ограниченными возможностями здоровья - у нас большая команда, большая конная семья. Проект написали, чтобы можно было активнее заниматься с детьми с проблемами здоровья", - приводит пресс-служба слова одной из победительниц конкурса грантов Ирины Глуховой, руководителя Забайкальской региональной общественной конно-спортивной организации "Дети ветра".

Ежегодно более 4 тысяч забайкальцев из 30 районов и городских округов края принимают участие в Гражданском форуме. Мероприятие является масштабной дискуссионной площадкой для обмена мнениями по актуальным проблемам социально-экономического развития Забайкальского края.

"Инициативы забайкальцев, безусловно, вносят существенные изменения в жизнь региона. Именно от активной жизненной позиции наших земляков зависит будущее Забайкалья и формируется правильно заданный вектор развития края. Мы поддерживаем все начинания жителей, а Гражданский форум является именно той площадкой, где власть и общество находит пути взаимодействия", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова.