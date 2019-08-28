В МВД назвали возможную причину ДТП с автомобилем BlaBlaCar под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 28 авг – РИА Новости. Водитель автомобиля, зарегистрированного в сервисе BlaBlaCar, который перевернулся под Волгоградом с пассажирами, мог уснуть за рулем, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМВД.

По информации полиции, в среду в 05.40 по местному времени (04.40 мск) минивэн, ехавший из Астрахани в Москву, не вписался в поворот при въезде в Волгоград из Светлоярского района и врезался в поливную трубу. Автомобиль, по данным полиции, зарегистрирован в сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar, в результате ДТП водитель и восемь пассажиров доставлены в больницу, трое находятся в тяжелом состоянии.

"Наши специалисты склоняются к двум версиям: задремал и не вписался в поворот... Выехали из Астрахани около 23 часов, то есть ехал за рулем всю ночь. Вполне мог и уснуть. В ходе проверки все установим", - сообщили в главке.