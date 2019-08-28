Все школы Крыма хотят взять под охрану Росгвардии

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Правительство Крыма выступило с инициативой обеспечить все школы республики охраной из числа сотрудников Росгвардии, сообщила журналистам министр образования, науки и молодежи Наталья Гончарова.

"Мы обратились на уровень правительства Российский Федерации о том, что физическая охрана должна осуществляться профессионалами. Надеюсь, мы будем услышаны, чтобы именно Росгвардия и подразделения Росгвардии физическую охрану в образовательных учреждениях осуществляли", - сказала Гончарова.

По ее словам, на сегодня абсолютно все школы республики имеют режимность, пропуск осуществляется согласно стандартам. "К сожалению, только 10% общеобразовательных учреждений Крыма имеют договоры с Росгвардией. Остальные - это, как правило, осуществление охраны кадрами, которые работают в школе, то есть вахтеры, охранники, и около 5% - это договоры с частными предприятиями", - подчеркнула министр.

Кроме того, Гончарова отметила, что видеонаблюдением оснащены 53% школ. Закрыть этот вопрос планируется до конца 2021 года. "По тревожным кнопкам мы идем достаточно ускоренным темпом. На сегодня 66% образовательных организаций тревожными кнопками оснащены", - сказала министр.