Джонсон заявил, что у депутатов будет время на рассмотрение вопросов Brexit

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Мария Табак. Решение премьера Британии Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября даст депутатам возможность изучить и одобрить новое соглашение с ЕС по Brexit, если таковое будет, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии премьер-министра.
"Главным пунктом законодательной программы станет главный приоритет правительства – если удастся добиться в Европейском совете нового соглашения – то законопроект о выходе из ЕС будет внесен и оперативно пройдет рассмотрение, чтобы он был принят до 31 октября", - говорится в сообщении.
Голосования по самой речи королевы – правительственной программе на следующей год – пройдут, по всей видимости, 21 и 22 октября, указывается в сообщении.
В письме к коллегам Джонсон заверил парламентариев, что у них будет возможность изучить итоги встречи Европейского совета, которая состоится 17-18 октября.
"Я хочу подчеркнуть, что недели перед Европейским советом 17-18 октября жизненно важны для моих переговоров с ЕС", - отметил Джонсон.
Подготовка к приостановке работы парламента начнется 9 сентября, сообщил он.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон недавно заявил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.
27 августа лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону.