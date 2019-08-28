Джонсон заявил, что у депутатов будет время на рассмотрение вопросов Brexit

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Мария Табак. Решение премьера Британии Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября даст депутатам возможность изучить и одобрить новое соглашение с ЕС по Brexit, если таковое будет, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии премьер-министра.

"Главным пунктом законодательной программы станет главный приоритет правительства – если удастся добиться в Европейском совете нового соглашения – то законопроект о выходе из ЕС будет внесен и оперативно пройдет рассмотрение, чтобы он был принят до 31 октября", - говорится в сообщении.

Голосования по самой речи королевы – правительственной программе на следующей год – пройдут, по всей видимости, 21 и 22 октября, указывается в сообщении.

В письме к коллегам Джонсон заверил парламентариев, что у них будет возможность изучить итоги встречи Европейского совета, которая состоится 17-18 октября.

"Я хочу подчеркнуть, что недели перед Европейским советом 17-18 октября жизненно важны для моих переговоров с ЕС", - отметил Джонсон.

Подготовка к приостановке работы парламента начнется 9 сентября, сообщил он.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон недавно заявил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.