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РИА Новости

На Украине допросили главу офиса Зеленского, сообщили СМИ

13:00 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило главу офиса президента Андрея Богдана по делу о взятке в 20 миллионов долларов, якобы предложенной ему в интересах мэра Киева Виталия Кличко, передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов взятки якобы в интересах Кличко, а именно за то, чтобы тот остался главой Киевской городской администрации. Кличко позже сообщил, что обратился в НАБУ с просьбой завести уголовное дело из-за заявления Богдана. Антикоррупционное бюро подтвердило, что завело уголовное дело после заявления Богдана. Позже мэр Кличко сообщил, что дал показания по этому делу.
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"Он был в НАБУ (на допросе)", - цитирует собеседника агентство. По его словам, допрос состоялся на минувшей неделе.
Как отмечается, Богдана допросили по делу возможного предложения ему 20 миллионов долларов в качестве взятки.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия властей нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
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