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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский поблагодарил всех, кто его поддерживал

12:59 28.08.2019
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей, особенно представителя ОБСЕ по свободе слова и средствам массовой информации Арлема Дезира.
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

“Всем огромное спасибо. Пожалуй, я назову только одну фамилию. Это - представитель (ОБСЕ) по свободе слова и средствам массовой информации Дезир. Человек, который последовательно и буквально с первых дней отстаивал мою невиновность, и самое главное – необходимость выпустить меня из тюрьмы, как человека пострадавшего за выполнение своих профессиональных обязанностей. Но, еще раз повторюсь, это только один из большого количества тех людей, которые выступали (с поддержкой). Еще раз спасибо всем, где бы эти люди ни находились”, - заявил Вышинский в эфире телеканала “Россия 24”.

Он также отдельно поблагодарил своих защитников, в частности, адвоката Андрея Доманского, которые “испытывали огромное давление.”
Журналист находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
Вчера, 12:55РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеАндрей ДоманскийКирилл ВышинскийАрлем ДезирОБСЕРоссияУкраинаВ мире
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