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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

В Госдуме рассчитывают на прекращение уголовного дела против Вышинского

12:54 28.08.2019 (обновлено: 16:41 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За освобождением из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского должно последовать прекращение уголовного дела против журналиста, считает член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко.
В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.
Ревенко поздравил Вышинского с решением суда, а также поблагодарил тех, кто помогал журналисту бороться "с беспределом, с которым он столкнулся".
"Конечно, я рассчитываю, что будет сделан следующий шаг, а именно: полностью прекращено дело за отсутствием состава преступления, поскольку это абсолютно дутое дело, шитое белыми нитками", - сказал Ревенко РИА Новости.
По словам депутата, все это время Вышинский был в статусе не подозреваемого или обвиняемого, а в статусе заложника.
"Заложника той киевской власти, которая решила захватить его для торга с Москвой. Мы ждем окончательного и полного освобождения Кирилла из-под стражи и снятия с него всех выдуманных обвинений. Кирилл, держись!", - добавил Ревенко.
"Надеюсь, что нынешнее решение - это сигнал, что новое руководство Украины настроено пусть на постепенное, но на исправление того, что натворили их предшественники, пришедшие к власти путем госпереворота", - сказал парламентарий.
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 28 августа 2019
Вчера, 12:30Дело Кирилла Вышинского
Вышинский заявил, что его дело стоило Порошенко должности
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
"Я ждал этого решения больше года": освобождение Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
1 из 10

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
2 из 10

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
3 из 10

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
4 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
5 из 10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
6 из 10

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
7 из 10

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выходит из здания апелляционного суда Киева
8 из 10

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
9 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
10 из 10

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

© РИА Новости / Стрингер
3 из 10

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

© РИА Новости / Стрингер
5 из 10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

© РИА Новости / Стрингер
6 из 10

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Стрингер
7 из 10

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийГосдума РФМоскваРоссияУкраина
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