В Госдуме рассчитывают на прекращение уголовного дела против Вышинского

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За освобождением из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского должно последовать прекращение уголовного дела против журналиста, считает член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко.

В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.

Ревенко поздравил Вышинского с решением суда, а также поблагодарил тех, кто помогал журналисту бороться "с беспределом, с которым он столкнулся".

"Конечно, я рассчитываю, что будет сделан следующий шаг, а именно: полностью прекращено дело за отсутствием состава преступления, поскольку это абсолютно дутое дело, шитое белыми нитками", - сказал Ревенко РИА Новости.

По словам депутата, все это время Вышинский был в статусе не подозреваемого или обвиняемого, а в статусе заложника.

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"Заложника той киевской власти, которая решила захватить его для торга с Москвой. Мы ждем окончательного и полного освобождения Кирилла из-под стражи и снятия с него всех выдуманных обвинений. Кирилл, держись!", - добавил Ревенко.

"Надеюсь, что нынешнее решение - это сигнал, что новое руководство Украины настроено пусть на постепенное, но на исправление того, что натворили их предшественники, пришедшие к власти путем госпереворота", - сказал парламентарий.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.