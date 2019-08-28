Глава ФСВТС рассказал об интересе Эрдогана к МиГ-35

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе авиасалона МАКС-2019 проявил интерес и к новейшему российскому истребителю МиГ-35, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Эрдоган посетил выставку накануне вместе с Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ.

"МиГ-35 - интересная очень машина. Кстати, вчера президент Эрдоган остановился у ее образца, задал несколько профессиональных вопросов с точки зрения вооружений и летных характеристик", - сказал Шугаев.

В отличие от Су-57, Су-35 и МиГ-35 представляют поколение 4++, а не пятое, но максимально приближены к нему по характеристикам.