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РИА Новости

Глава ФСВТС рассказал об интересе Эрдогана к МиГ-35

12:40 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе авиасалона МАКС-2019 проявил интерес и к новейшему российскому истребителю МиГ-35, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Эрдоган посетил выставку накануне вместе с Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ.
"МиГ-35 - интересная очень машина. Кстати, вчера президент Эрдоган остановился у ее образца, задал несколько профессиональных вопросов с точки зрения вооружений и летных характеристик", - сказал Шугаев.
В отличие от Су-57, Су-35 и МиГ-35 представляют поколение 4++, а не пятое, но максимально приближены к нему по характеристикам.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
27 августа, 20:50Радио
Сирия, самолеты и космос. О чем говорили Путин и Эрдоган на МАКС-2019
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Дмитрий ШугаевАвиасалон МАКСВладимир ПутинМосковская областьЖуковскийСу-57МиГ-35Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФСу-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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