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РИА Новости

Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit

12:28 28.08.2019 (обновлено: 21:53 28.08.2019)
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© REUTERS / Henry NichollsЗдание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
Здание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
© REUTERS / Henry Nicholls
Здание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
ЛОНДОН, 28 авг — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября.

"Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября", — говорится в сообщении канцелярии премьера, поступившем в РИА Новости.

Учитывая тот факт, что парламентарии выйдут с каникул 3 сентября, у них останется по несколько дней до и после приостановки работы, чтобы каким-то образом помешать выходу Британии из ЕС без соглашения.
Между тем Джонсон объяснил решение приостановить работу парламента необходимостью реализовывать внутриполитическую программу.
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"Решение положить конец нынешней парламентской сессии — самой длинной почти за 400 лет, а в последние месяцы одной из наименее активных — позволит премьер-министру представить вниманию депутатов новую внутриполитическую повестку, одновременно оставив парламенту достаточное время до и после Европейского совета (он пройдет 17-18 октября) на рассмотрение дальнейших вопросов, связанных с Brexit", — говорится в сообщении.
При этом многие коллеги усматривают в решении премьера стремление максимально ограничить их в праве голоса по вопросам Brexit.
Как считает спикер Джон Беркоу, цель Джонсона — не дать парламенту возможности обсудить условия выхода.
"Закрытие парламента станет оскорблением демократического процесса и прав парламентариев как избранных представителей народа", — говорится в заявлении политика.
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Экс-министр финансов Филип Хаммонд назвал решение премьера "глубоко недемократическим".
"Это грубое конституционное нарушение — не дать парламенту возможность контролировать правительство во время национального кризиса", — написал он в Twitter.
По прогнозу лидера партии Brexit Найджела Фараджа, приостановка работы парламента "почти наверняка приведет к голосованию о доверии" премьеру.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, однако ситуация зашла в тупик: парламент выступает против соглашения с Евросоюзом в его нынешнем виде и настроен категорически против Brexit без соглашения. ЕС отказывается идти на пересмотр.
Накануне лидеры оппозиционных британских партий договорились совместно противостоять выходу без соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Бориску, на царство???
28 августа, 12:43
kkristallovich_r
2271001
Старейшая демократия говорите? Назначенный (не избранный, а именно назначенный) блокировал работу одной из ветвей власти. Осталось блокировать судебную и всё можно Бориса объявлять королём.
28 августа, 12:39
ДИДмитрий Иванов
15100001
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