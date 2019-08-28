Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit

ЛОНДОН, 28 авг — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября.

"Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября", — говорится в сообщении канцелярии премьера, поступившем в РИА Новости.

Учитывая тот факт, что парламентарии выйдут с каникул 3 сентября, у них останется по несколько дней до и после приостановки работы, чтобы каким-то образом помешать выходу Британии из ЕС без соглашения.

Между тем Джонсон объяснил решение приостановить работу парламента необходимостью реализовывать внутриполитическую программу.

"Решение положить конец нынешней парламентской сессии — самой длинной почти за 400 лет, а в последние месяцы одной из наименее активных — позволит премьер-министру представить вниманию депутатов новую внутриполитическую повестку, одновременно оставив парламенту достаточное время до и после Европейского совета (он пройдет 17-18 октября) на рассмотрение дальнейших вопросов, связанных с Brexit", — говорится в сообщении.

При этом многие коллеги усматривают в решении премьера стремление максимально ограничить их в праве голоса по вопросам Brexit.

Как считает спикер Джон Беркоу, цель Джонсона — не дать парламенту возможности обсудить условия выхода.

"Закрытие парламента станет оскорблением демократического процесса и прав парламентариев как избранных представителей народа", — говорится в заявлении политика.

Экс-министр финансов Филип Хаммонд назвал решение премьера "глубоко недемократическим".

"Это грубое конституционное нарушение — не дать парламенту возможность контролировать правительство во время национального кризиса", — написал он в Twitter.

По прогнозу лидера партии Brexit Найджела Фараджа, приостановка работы парламента "почти наверняка приведет к голосованию о доверии" премьеру.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, однако ситуация зашла в тупик: парламент выступает против соглашения с Евросоюзом в его нынешнем виде и настроен категорически против Brexit без соглашения. ЕС отказывается идти на пересмотр.