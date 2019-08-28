Случаи гибели людей при обрушении зданий в России в 2017-2019 годах

2019
28 августа в Новосибирске в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе. В результате обрушения два человека погибли, двое были госпитализированы.
12 августа в поселке Нижний Ингаш Красноярского края после обрушения козырька подвала погиб восьмилетний ребенок. В вечернее во время прогулки мальчик облокотился на одну из кирпичных колон, державшую козырек подвала, в результате чего она обрушилась. Ребенок был госпитализирован в Нижнеингашскую районную больницу в тяжелом состоянии, где скончался от полученных травм.
7 мая на севере Красноярского края в селе Хатанга Таймырского района три подростка решили разобрать стену заброшенного детсада, чтобы забрать кирпичи для хозяйственных нужд. В результате на двух из них обрушилась стена. Под завалами погиб одиннадцатилетний мальчик. Его тринадцатилетний друг получил переломы ног.
8 апреля в Дзержинске Нижегородской области в неэксплуатируемом цехе завода "Химмаш" при проведении демонтажных работ произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Погиб один человек.
2 апреля в Петербурге на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Выборгском районе произошло обрушение лестничных маршей с 14-го по 1-й этаж. В результате погиб рабочий.
14 марта стало известно, что во Владивостоке во время работ в нежилом помещении произошло обрушение межкомнатной стены, в результате один рабочий погиб, еще один получил травмы.
2018
17 декабря в подмосковном Дзержинском на территории завода железобетонных изделий произошло обрушение кровли одного из производственных сооружений. Под завалами оказались рабочие предприятия. Погибли три человека, пострадали 15 человек.
19 августа в городе Поронайск на Сахалине обрушилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода. Под завалами оказались люди, демонтировавшие здание. Трое из них погибли, пятеро были доставлены в местную больницу.
23 июля в Кинельском районе Самарской области в неэксплуатируемом здании-мастерской рухнули железобетонные плиты. На месте ЧП находились пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет, один из них погиб, трое были доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
16 мая стало известно, что в Чите при обрушении бетонной плиты в строящемся здании на территории детского дома погиб пятнадцатилетний воспитанник.
3 мая вечером в селе Ержино Чернского района Тульской области одна из стен заброшенного частного дома обрушилась на 12-летнего мальчика во время разбора остатков кирпичных стен. Ребенок скончался на пути в больницу.
В ночь на 12 апреля в Омске при обрушении стены здания погиб один человек. По данным следствия, трое мужчин проникли на территорию теплично-парникового хозяйства и с целью хищения металла стали разбирать производственное одноэтажное здание, что привело к обрушению стены. В результате происшествия двое мужчин получили травмы, от которых один из них скончался на месте происшествия, второй доставлен в больницу.
7 апреля в Саратовской области недалеко от села Петропавловка Дергачевского района на заброшенном зерновом складе четырнадцатилетний подросток вместе с двумя одноклассниками наносил удары по кирпичной стене здания, отрабатывая спортивные навыки. В результате произошло обрушение кирпичной кладки и железобетонных конструкций. От полученных травм мальчик скончался на месте.
2017
20 ноября в Томской области во время разбора четырехэтажного неэксплуатируемого кирпичного здания рухнула плита перекрытия. В результате происшествия погиб один рабочий.
16 ноября при демонтаже неэксплуатируемого пятиэтажного здания Краснодарского хладокомбината произошло обрушение части сооружения. Погиб один человек.
13 ноября в строящемся 10-этажном здании в Саранске произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж. Погибли три человека.
30 октября в Октябрьском районе Красноярска во время демонтажа сооружения обрушилась стена деревянного здания. Причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности. В результате происшествия погиб один человек.
18 октября в Брянской области при проведении работ по демонтажу обрушилась кровля железобетонного здания свинофермы. Погиб один человек.
6 сентября в Новомосковске Тульской области обрушилась часть стены цеха по производству соли. В цехе лопнула емкость, соль высыпалась и раздавила часть панельной стены. В результате происшествия погиб рабочий.
28 августа в республике Коми в ходе проведения ремонтных работ обрушилась кровля складского помещения магазина. В результате ЧП погиб работник магазина, еще один был госпитализирован.
8 августа в Новосибирской области обрушилась плита недостроенного одноэтажного панельного дома. Погибли двое детей.
31 июля в заброшенном кирпичном доме в селе Юдиново Погарского района Брянской области обрушилась бетонная плита. В результате ЧП погибла 15-летняя девочка.
25 июля на заброшенной ферме под Липецком рухнула плита перекрытия. В результате происшествия погиб один из рабочих, второй был госпитализирован.
10 июля в Краснодарском крае произошло обрушение части конструкции двухэтажного дома, находящегося в центре Сочи. Погиб один человек.
В ночь на 10 мая в Хакасии в жилом доме обрушилась стена и часть кровли. В момент обрушения в квартире на втором этаже здания находились семь человек. Более 40 человек, в том числе 14 детей, были эвакуированы. В результате ЧП погиб четырехлетний ребенок.
7 мая в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области обрушилась часть строящейся школы. Погиб один человек.
19 января произошло обрушение крыши конного клуба "Аллюр", расположенного вблизи поселка Нового Новосибирской области. Погибли подросток 15 лет и мужчина 45 лет, трое пострадавших были госпитализированы. Погибшие – тренер и воспитанница конного клуба.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости