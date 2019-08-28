Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске остаются два человека

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Два человека остаются под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы.
"Работало восемь человек. Один человек - не пострадал, один - погиб, один - с переломом, двое - под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении СГК в соцсети "ВКонтакте".