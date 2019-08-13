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РИА Новости

В Красноярском крае ребенок погиб после обрушения козырька подвала

10:31 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Восьмилетний ребенок погиб в поселке Нижний Ингаш Красноярского края после обрушения козырька подвала, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Поступило сообщение о госпитализации в Нижнеингашскую районную больницу 8-летнего мальчика в тяжелом состоянии, который, несмотря на все усилия врачей, скончался через несколько часов… По предварительным данным, 12 августа 2019 года в вечернее время двое мальчиков гуляли во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного в поселке Нижний Ингаш. В какой-то момент 8-летний мальчик облокотился на одну из кирпичных колон, державшую козырек подвала, в результате чего она обрушилась, причинив ребенку травмы", - говорится в релизе.
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1 августа, 16:58РИА Новости
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В ведомстве сообщили, что по факту проводится проверка, после которой примут процессуальное решение, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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