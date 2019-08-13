В Красноярском крае ребенок погиб после обрушения козырька подвала

"Поступило сообщение о госпитализации в Нижнеингашскую районную больницу 8-летнего мальчика в тяжелом состоянии, который, несмотря на все усилия врачей, скончался через несколько часов… По предварительным данным, 12 августа 2019 года в вечернее время двое мальчиков гуляли во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного в поселке Нижний Ингаш. В какой-то момент 8-летний мальчик облокотился на одну из кирпичных колон, державшую козырек подвала, в результате чего она обрушилась, причинив ребенку травмы", - говорится в релизе.