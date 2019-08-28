Глава СПЧ поприветствовал решение суда освободить Вышинского из-под стражи

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что приветствует решение Киевского апелляционного суда освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.

"Я приветствую это решение. Журналисту, который ни в чем не виноват, совершенно нечего делать в СИЗО", - сказал РИА Новости Федотов.

Помимо этого в эфире телеканала " Россия 24 " глава Совета отметил, что политика украинского руководства не может резко измениться с избранием нового президента Украины, но есть очевидные подвижки в сторону нормализации ситуации, и освобождение Вышинского из СИЗО - это очень добрый знак.

"Но это капля в море, на самом деле. Это правильная капля в правильном море, но это капля в море. Потому что таких людей как Кирилл Вышинский, людей которые совершенно ни за что оказались за решеткой – таких людей много. И дело Вышинского в этом смысле очень показательно – человек, который просто занимался своей профессиональной деятельностью, занимался своей не шпионской профессиональной, а журналистской профессиональной деятельностью. Он был обвинен в том, что совершил государственную измену. Понимаете, это лютость?" - пояснил он.

По его словам, отсюда следует, что любую журналистскую деятельность, которая не по нраву властям, можно объявить государственной изменой.

"Ну что это такое?! Ни в одном цивилизованном государстве такого нет. Поэтому само дело представляется мне надуманным, высосанным из пальца. Он с 15 мая находится под арестом. Больше года. За что? Ни за что. Просто за то, что он честный журналист", - рассказал Федотов.

Правозащитник добавил, что надеется на то, что ситуация с правами человека на Украине с приходом новой власти изменится. " Надежда всегда остается с человеком", - сказал он.

"Надеемся, что это шаг в правильном направлении. И надеемся, что за этим шагом последуют и другие шаги. Мы прекрасно понимаем, что это дорога с двухсторонним движением и полагаем, что здесь мы должны делать шаги навстречу друг другу, потому что только так можно выйти на реализацию минских соглашений. Только так. В конечном итоге давайте вспомним, что обмен всех удерживаемых лиц по принципу всех на всех был уже предусмотрен минскими соглашениями, но до сих пор не выполняется", - заключил он.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.