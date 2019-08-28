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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Глава СПЧ поприветствовал решение суда освободить Вышинского из-под стражи

12:15 28.08.2019 (обновлено: 16:42 28.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что приветствует решение Киевского апелляционного суда освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи.
Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.
"Я приветствую это решение. Журналисту, который ни в чем не виноват, совершенно нечего делать в СИЗО", - сказал РИА Новости Федотов.
Помимо этого в эфире телеканала "Россия 24" глава Совета отметил, что политика украинского руководства не может резко измениться с избранием нового президента Украины, но есть очевидные подвижки в сторону нормализации ситуации, и освобождение Вышинского из СИЗО - это очень добрый знак.
"Но это капля в море, на самом деле. Это правильная капля в правильном море, но это капля в море. Потому что таких людей как Кирилл Вышинский, людей которые совершенно ни за что оказались за решеткой – таких людей много. И дело Вышинского в этом смысле очень показательно – человек, который просто занимался своей профессиональной деятельностью, занимался своей не шпионской профессиональной, а журналистской профессиональной деятельностью. Он был обвинен в том, что совершил государственную измену. Понимаете, это лютость?" - пояснил он.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
Вчера, 15:54Дело Кирилла Вышинского
Симоньян об освобождении Вышинского: он наконец-то увидел солнце
По его словам, отсюда следует, что любую журналистскую деятельность, которая не по нраву властям, можно объявить государственной изменой.
"Ну что это такое?! Ни в одном цивилизованном государстве такого нет. Поэтому само дело представляется мне надуманным, высосанным из пальца. Он с 15 мая находится под арестом. Больше года. За что? Ни за что. Просто за то, что он честный журналист", - рассказал Федотов.
Правозащитник добавил, что надеется на то, что ситуация с правами человека на Украине с приходом новой власти изменится. " Надежда всегда остается с человеком", - сказал он.
"Я ждал этого решения больше года": освобождение Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
1 из 10

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
2 из 10

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
3 из 10

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
4 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
5 из 10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
6 из 10

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
7 из 10

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выходит из здания апелляционного суда Киева
8 из 10

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
9 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
10 из 10

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.

© РИА Новости / Стрингер
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2 из 10

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.

© РИА Новости / Стрингер
3 из 10

Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.

© РИА Новости / Стрингер
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4 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.

© РИА Новости / Стрингер
5 из 10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.

© РИА Новости / Стрингер
6 из 10

В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Стрингер
7 из 10

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

© РИА Новости / Стрингер
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"Надеемся, что это шаг в правильном направлении. И надеемся, что за этим шагом последуют и другие шаги. Мы прекрасно понимаем, что это дорога с двухсторонним движением и полагаем, что здесь мы должны делать шаги навстречу друг другу, потому что только так можно выйти на реализацию минских соглашений. Только так. В конечном итоге давайте вспомним, что обмен всех удерживаемых лиц по принципу всех на всех был уже предусмотрен минскими соглашениями, но до сих пор не выполняется", - заключил он.
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 12:10Дело Кирилла Вышинского
Захарова прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийСПЧВладимир ПутинМихаил ФедотовРоссияУкраина
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