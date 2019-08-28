Минздрав планирует увеличить срок подготовки пластических хирургов

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минздрав разработал проект федерального образовательного стандарта, который предусматривает более длительное обучение пластических хирургов, в этом году планируется рассмотреть документ, возможно, что уже с 2020 года он вступит в силу, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Создан проект федерального образовательного стандарта, он предусматривает более пролонгированный срок подготовки специалистов, он разбит на два уровня: первый уровень - подготовка в течение двух лет, второй - подготовка в течение 3 лет... Мы планируем в этом году рассмотреть это на совете по образовательным стандартам", - сказала Семенова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Как следует из раздаточных материалов к пресс-конференции, новый образовательный стандарт по специальности "Пластическая хирургия" предусматривает вместо двухлетнего обучения пятилетнюю ординатуру с расширенными блоками обучения по смежным специальностям, микрососудистой хирургии кисти, искусству и скульптуре.

Семенова уточнила, что после утверждения этого стандарта, можно будет устанавливать контрольные цифры приема и требования к образовательным организациям в части новой модели подготовки.

В свою очередь, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения города Москвы Наталья Мантурова пояснила, что в случае если документ будет утвержден до конца года, то с 2020 года будущие специалисты в пластической хирургии смогут начать проходить уже положенный срок обучения, который соответствует мировому стандарту.