Глава РЖД считает квантовые технологии прорывным направлением

ЩЕРБИНКА (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Квантовые технологии будут являться прорывным направлением для железной дороги и РЖД будут заниматься их развитием, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.

"Я бы хотел акцентировать внимание на квантовых технологиях. Мы считаем, что это направление будет являться прорывным для железной дороги", - сказал Белозеров, выступая на конференции в рамках международного железнодорожного салона пространства 1520 Pro//Движение.Экспо.

Он напомнил, что некоторое время назад в присутствии президента РФ РЖД подписали с вице-премьером Максимом Акимовым соглашение о развитии квантовых технологий, где компания является ключевой организацией, которая занимается координацией действий между правительственными организациями, между министерствами и иными участниками. По его словам, в пул будут входить Росатом, Ростех, а также малые предприятия, стартапы, научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения.

"Почему она (квантовая технология - ред.) прорывная? Железная дорога всегда отличается надежностью и безопасностью. Что сейчас уже является для нас самой большой проблемой? Это, прежде всего, кибербезопасность. На всех площадках мы об этом говорим. Ищем механизмы. Пока придумали программные продукты, но мы считаем, что это традиционный подход. И сейчас уже в рамках развития квантовых технологий считаем, что заглянули дальше", - продолжил глава РЖД.

По его словам, речь идёт об использовании физических свойств, которые могут создать абсолютно новый продукт, который необходим железным дорогам. "Это скорость передачи данных, это уникальность этих данных, это защищённость этих данных. При этом мы сейчас формируем программу, до конца года мы должны подготовить дорожную карту, которая будет показывать, что мы должны сделать до 2024 года, и могу сказать, что ряд направлений уже находится в лабораторных исследованиях. Мы планируем уже конкретные результаты и к 2021, и к 2024 году", - добавил Белозеров.